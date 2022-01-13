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债务人已去世，债权人的钱还能拿回吗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 09:52

　　借钱给他人，债务人因病去世后，债权人能否拿回自己借出去的钱？日前，记者从涧西区人民法院了解到这样一起案例，法院经审理，最终判决债务人的遗产继承人清偿其债务。

　　债务人因病去世

　　小梅(化名)是老王的侄女。两家人的关系本来很和睦，可因老王一场病发生了变化。

　　2017年10月，老王突发疾病住院。后来，他向小梅借钱治病。当年11月底，小梅向老王银行卡转账2万元，老王向小梅出具借条一份，写明借款事实，并承诺于2019年12月31日前偿还借款。2018年6月，老王以还房贷为由，再次向小梅借款2万元，并向她出具借条一份，写明借款事实，承诺于2020年6月30日前偿还借款。

　　此后，老王一直未向小梅偿还借款。2020年10月，老王因病去世，留下一套房产，房产由老王的妻子张某、女儿小王继承。

　　小梅认为叔叔借她的钱，应由张某和小王承担偿还责任。因双方协商未果，她将张某、小王起诉至法院，要求两人偿还老王的借款4万元及逾期付款利息。

　　法院依法审理后，判决债务人的遗产继承人清偿债务

　　庭审中，被告张某和小王辩称，她们没有向原告借款，也没有给原告出具借条，原告出示的两张借条均是老王在相关时间给她出具的。

　　法院审理认为，本案系被继承人债务清偿纠纷，根据《中华人民共和国继承法》相关规定，继承遗产应当清偿被继承人的债务，清偿债务以遗产实际价值为限。本案中，原告主张老王向其借款的事实，有原告提交的老王给其出具的借条、其给老王转账的记录及当事人陈述等作为证据，所以老王应当对借款承担还款责任，但借款金额应以原告实际支付的金额为准，共计39990元。

　　老王名下一套房产，是他与被告张某在婚姻关系存续期间共同购买的，属于夫妻共同财产，老王对该房产享有50%的份额，张某、小王作为老王的法定继承人，未明确放弃对老王上述遗产份额的继承，应视为接受继承，故她们应当对老王的债务承担清偿责任，法院遂依法判决被告张某、小王在继承老王遗产的范围内共同向原告偿还借款39990元。

　　继承遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务

　　本案主审法官介绍：“本案中，老王与原告小梅之间存在民间借贷法律关系，他应对借款承担还款责任。”法官表示，根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》相关条款，自然人之间以银行转账、网上电子汇款等形式支付的，自资金到达借款人账户时可以视为借款合同成立。根据《中华人民共和国合同法》相关规定，借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定的，借款人随时可以返还，贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。

　　本案中，老王向原告出具的借条、原告给老王转账的记录及当事人陈述等证据，可以认定老王生前向原告小梅借款的事实，双方之间成立民间借贷法律关系。

　　另外，根据《中华人民共和国继承法》相关规定，继承从被继承人死亡开始。继承遗产应当清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务，缴纳税款和清偿债务以其遗产实际价值为限。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负偿还责任。

　　法官说，被告张某、小王作为老王的法定继承人，在未明确放弃对老王遗产份额继承的情况下，应对老王的债务承担清偿责任。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张金涛 白狄莎）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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