生活垃圾无人清理，居民期盼尽快解决

“我租住的小区没有物业公司，近1个月以来，生活垃圾一直堆在单元楼门口没人清理。”日前，西工区解放路88号院租户杜先生拨打晚报热线66778866，反映他的烦心事。

“我租住的小区没有物业公司，近1个月以来，生活垃圾一直堆在单元楼门口没人清理。”日前，西工区解放路88号院租户杜先生拨打晚报热线66778866，反映他的烦心事。

杜先生说，他租住在西工区解放路88号院1单元，平时，生活垃圾都投放到单元楼门口的垃圾桶内，定期有人清运。从1个月前开始，这些生活垃圾突然没人清理了，并且越积越多。随着天气变热，垃圾散发的刺鼻气味儿越来越大。

4月25日，记者来到位于解放路与中州路交叉口西南角的该小区，小区不大，只有一栋由3个单元组成的老式住宅楼。在靠近小区大门的1单元门口，一堆生活垃圾格外刺眼，表面盖了一层绿色土工布。在院子另一处靠墙位置，还有一堆建筑垃圾。

记者发现，该小区只有1单元门口的垃圾无人清理，另外两个单元楼前则显得比较干净。“我们小区是单位家属院，情况比较复杂，一是房龄大，二是涉及不同单位。”3单元住户王先生说，该小区2单元和3单元是原工商系统的家属楼，1单元则属于另外一家单位。由于小区没有物业公司，居民生活垃圾一直由各所属单位负责，目前问题只出现在1单元。

随后，记者来到西工区王城路街道办事处芳林南路社区。该社区负责人介绍，长期以来，解放路88号院的生活垃圾都由各所属单位负责清运，因此不属于无主管小区，1单元的生活垃圾原本是一名张姓师傅负责，1个多月前张师傅突然去了外地，并说以后不再管了，这才导致问题出现。

“我们多次联系张师傅，他说自己不在洛阳，让我们找1单元所属单位解决，并给了一个电话号码。”该负责人说，社区多次电话联系1单元所属单位，但一直没有得到明确回复，他们只好先把垃圾堆盖上。

随后，记者又来到1单元楼所属单位，工作人员详细记录情况后表示，在该单位直管家属院中，并没有解放路88号院1单元，记者反映的情况他们需要核实并向领导汇报。

4月27日，芳林南路社区负责人联系记者称，堆积的生活垃圾和建筑垃圾确实影响不好，社区决定先解决眼前问题，把已有垃圾清走，至于后期1单元生活垃圾清运问题，1单元所属单位表示会尽快确定解决方案。

昨日发稿前，记者再次联系租户杜先生，他说4月27日垃圾清理完毕后，新产生的垃圾又出现堆积情况，目前仍没有新的负责人出面，天气越来越热，希望有关单位能重视群众诉求，尽快拿出解决方案。

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