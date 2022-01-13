洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

生活垃圾无人清理，居民期盼尽快解决
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 09:50

　　“我租住的小区没有物业公司，近1个月以来，生活垃圾一直堆在单元楼门口没人清理。”日前，西工区解放路88号院租户杜先生拨打晚报热线66778866，反映他的烦心事。

　　杜先生说，他租住在西工区解放路88号院1单元，平时，生活垃圾都投放到单元楼门口的垃圾桶内，定期有人清运。从1个月前开始，这些生活垃圾突然没人清理了，并且越积越多。随着天气变热，垃圾散发的刺鼻气味儿越来越大。

　　4月25日，记者来到位于解放路与中州路交叉口西南角的该小区，小区不大，只有一栋由3个单元组成的老式住宅楼。在靠近小区大门的1单元门口，一堆生活垃圾格外刺眼，表面盖了一层绿色土工布。在院子另一处靠墙位置，还有一堆建筑垃圾。

　　记者发现，该小区只有1单元门口的垃圾无人清理，另外两个单元楼前则显得比较干净。“我们小区是单位家属院，情况比较复杂，一是房龄大，二是涉及不同单位。”3单元住户王先生说，该小区2单元和3单元是原工商系统的家属楼，1单元则属于另外一家单位。由于小区没有物业公司，居民生活垃圾一直由各所属单位负责，目前问题只出现在1单元。

　　随后，记者来到西工区王城路街道办事处芳林南路社区。该社区负责人介绍，长期以来，解放路88号院的生活垃圾都由各所属单位负责清运，因此不属于无主管小区，1单元的生活垃圾原本是一名张姓师傅负责，1个多月前张师傅突然去了外地，并说以后不再管了，这才导致问题出现。

　　“我们多次联系张师傅，他说自己不在洛阳，让我们找1单元所属单位解决，并给了一个电话号码。”该负责人说，社区多次电话联系1单元所属单位，但一直没有得到明确回复，他们只好先把垃圾堆盖上。

　　随后，记者又来到1单元楼所属单位，工作人员详细记录情况后表示，在该单位直管家属院中，并没有解放路88号院1单元，记者反映的情况他们需要核实并向领导汇报。

　　4月27日，芳林南路社区负责人联系记者称，堆积的生活垃圾和建筑垃圾确实影响不好，社区决定先解决眼前问题，把已有垃圾清走，至于后期1单元生活垃圾清运问题，1单元所属单位表示会尽快确定解决方案。

　　昨日发稿前，记者再次联系租户杜先生，他说4月27日垃圾清理完毕后，新产生的垃圾又出现堆积情况，目前仍没有新的负责人出面，天气越来越热，希望有关单位能重视群众诉求，尽快拿出解决方案。

　　小区物业好不好，居民最有发言权，《居民请上线》栏目联合市住房保障和房产服务中心物业管理服务科、市物业管理协会等部门，邀请您来聊聊物业那些事儿。更专业的物业，更宜居的小区，更美好的生活，需要你我共同努力。栏目常驻记者郭秩铭，电话：15603994419。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 黄河流域非遗中心项目靓姿初现 10月开...
  • 关于在涧西区等5个城市区再次开展全员...
  • 招商引资有奖励！直播电商有支持！洛...
  • 洛阳古代艺术博物馆整体提升项目加快施工
  • 名单公布！今年第一季度，洛阳市场这...
  • 全部阴性！偃师、孟津、汝阳等全员核...
  • 宜阳县赵保镇史庄村：辣椒育苗促增收
  • 洛阳68岁退休美术教师坚持画龙门石窟2...
  • 市政府召开第110次常务会议 研究十大...
  • 挑战不可能！洛阳一新农人玩转“甜蜜...
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    全员核酸检测 居民积极...
    洛阳首家少儿运动中心...
    宜阳五岳沟村：养殖蟋...
    睡莲花开别样美【组图】
    精彩热帖

    洛邑古城多汉服

    沁人心扉香诱人

    红尘视觉 绣球花

    吉利黄河湿地游
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605