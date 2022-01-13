让“银色”更加闪耀系列谈之二：以发展的眼光解题老龄化

60岁以前，每天绷着一根弦，上学、工作、搞学术；60岁以后，重心转向家庭，重拾当年遗憾错过的爱好，继续学术研究。河南科技大学教授薛瑞泽笑言，将让“一甲子后的新生活如花般盛放”。看晚报《记者观察》的报道，像薛瑞泽这样的60后，有新思想、新需求，有追求，有梦想，正在步入老年行列，打开了人们对“银发浪潮”的想象空间。

60岁以前，每天绷着一根弦，上学、工作、搞学术；60岁以后，重心转向家庭，重拾当年遗憾错过的爱好，继续学术研究。河南科技大学教授薛瑞泽笑言，将让“一甲子后的新生活如花般盛放”。看晚报《记者观察》的报道，像薛瑞泽这样的60后，有新思想、新需求，有追求，有梦想，正在步入老年行列，打开了人们对“银发浪潮”的想象空间。

老年人是“资源”，不是“负担”。“银色”时代，老年群体虽总量大且增速快，加大了当代中国的老龄化压力，加快了“人口红利”衰减速度，但老年人具有丰富的阅历、智慧和经验，是经济社会发展的宝贵资源。国际上也有老年人是“第三人力资源”的说法。在邻国日、韩，许多服务岗位上活跃着银发族，他们每天神采奕奕，丝毫没有老年迟暮的样子。充分挖掘老年人资源，不仅可以缓解部分社会压力，还可以促进经济发展。

老年人是“机会”，不是“包袱”。老年人退休后，并非必然带来消费能力的退化。一项调查显示，我国老年人的年人均消费水平超过2.2万元。洛阳有129万老年人口，巨大的数字背后蕴藏着庞大的消费潜力。当下，洛阳正在进行老旧小区改造，加装电梯和其他适老化改造需求释放，成为一个新的经济增长点。可以想见，伴随经济发展水平的提升，老年群体的消费从生存型向乐享型转变，对老龄产品的差异化和品质化需求随之水涨船高，以养老服务为核心，旅游、教育、社交、娱乐和消费品等产业，特别是可穿戴式智能养老设备等，市场潜力巨大，前景广阔。

老龄化蕴藏着难得的机遇和市场潜力。以发展的眼光解题老龄化，将会发现“银发经济”的蓝海是如此辽阔。我们需要转变观念、放眼未来，为老年人参与到社会事务和经济建设中创造更好条件，紧抓老年人需求供给更好、更适合的产品，深入挖掘老龄化社会潜能，充分激发老龄化社会活力，让“银色”更加闪耀！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)