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未来几天，“大风+沙尘+降温+阵雨”齐登场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.07 09:30

　　昨天，天气晴好，阳光热烈，又是初夏氛围感十足的一天。不过，今天就要降温了。

　　省气象服务中心预计，未来几天，“大风+沙尘+降温+阵雨”齐登场，尤其是今天，我省北中部会出现8级到9级大风，请大家一定要注意查看最新天气预警信息，做好防范。

　　市气象台根据最新气象资料分析，受冷空气影响，6日到8日我市有大风降温天气，其中6日到7日有4级到5级东北风，阵风7级到8级；7日到8日最高气温较前期明显下降。9日到10日受低槽东移影响，我市有小雨天气。

　　未来几天天气预报

　　明天(周日)，阴天间多云，下午至夜里有阵雨，东北风3级到4级，气温14℃到22℃。

　　9日(下周一)，阴天转小雨，气温13℃到18℃。

　　10日(下周二)，小雨转多云，气温14℃到23℃。

　　11日(下周三)，多云到阴天，气温14℃到26℃。

　　12日(下周四)，阴天到多云，西北风4级到5级，气温16℃到23℃。

　　13日(下周五)，晴天间多云，气温10℃到20℃。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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