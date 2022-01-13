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洛阳启动优待证申领工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 09:25

　　6日，记者从市退役军人事务局了解到，我市日前启动退役军人和其他优抚对象优待证申领工作。符合条件的退役军人和烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属［指烈士、因公牺牲军人、病故军人的配偶、父母(抚养人)、子女，以及由其承担抚养义务的兄弟姐妹］都可申领优待证。

　　申领人需要到乡镇(街道)、村(社区)申请、填写退役军人和其他优抚对象基础电子档案信息表。

　　“申领人在接到乡镇(街道)通知后，持相关材料到户籍地或常住地乡镇(街道)退役军人服务站申领，在退役军人和其他优抚对象优待证申领表及优待证关联银行借记卡信息确认书上签字确认。”市退役军人事务局有关负责人说，优待证制好后会寄至乡镇(街道)退役军人服务站。因优待证办理周期较长，申领人请耐心等候通知再登记领取。

　　该负责人还说，如果申领人行动不便，可由其亲属到所在乡镇(街道)退役军人服务站预约上门服务，服务站会安排人员为申领人上门办理。

　　需要提醒的是，根据疫情防控政策要求，减少因办理优待证造成的人员聚集，优待证办理采取分批次、分地点、预约等方式进行办理，各乡镇(街道)申请办理时间以具体通知为准。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军)

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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