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2022年度拟推荐河南省“新时代好少年”候选人和洛阳市“新时代好少年”拟命名名单公示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 09:18

　　为培育和践行社会主义核心价值观，培养担当民族复兴大任的时代新人，市文明办、市教育局、团市委、市妇联、市关工委联合在全市开展了“新时代好少年”学习宣传活动。经各县区文明办和教育部门审核把关、择优推荐、评委会评审，评选出2022年度洛阳市“新时代好少年”拟命名人选20名、拟推荐河南省“新时代好少年”候选人4名，现予以公示，面向社会接受群众监督。如有意见和建议，可通过信函、电话等方式向市文明办反映。

　　公示时间：2022年5月7日—5月11日

　　联系电话：0379-63635169

　　地址：开元大道228号党政办公大楼907室

　　洛阳市文明办
2022年5月6日
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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