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全部阴性！偃师、孟津、汝阳等全员核酸检测结果公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 08:25

关于偃师区区域核酸检测结果的通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，我区于5月6日开展了区域核酸检测。在广大市民的积极支持配合下，本次核酸检测已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢广大市民的理解、支持和配合！

　　偃师区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年5月7日

　　（来源：中国偃师）

关于全区区域核酸检测结果的通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我区于5月6日开展了全区区域核酸检测。在广大居民群众的积极支持配合下，本轮次区域核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大居民朋友自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢广大居民朋友的理解、支持和配合！

　　洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年5月7日

　　（来源：孟津发布）

汝阳县疫情防控指挥部关于区域核酸检测结果的通告

　　按照市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我县于5月6日对县城区和各乡(镇)政府所在村(社区)所有居民开展了全员核酸检测。在广大居民的积极支持配合下，本轮次区域核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请全县广大居民自觉遵守防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢广大居民的理解、支持和配合！

　　2022年5月7日

　　（来源：汝阳融媒）

栾川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于全员核酸检测结果的通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我县于5月6日在全县区域范围内开展了全员核酸检测。在广大群众的有力支持配合下，我县全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大群众自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　感谢全县广大群众的理解、支持和配合！感谢为全县全员核酸检测做出贡献的所有人员！

　　2022年5月7日

　　（来源：栾川县融媒体中心）

伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于全员核酸检测结果的通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部统一部署要求，我县于5月6日在全县开展了全员核酸检测。在广大群众的积极支持配合下，我县全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　疫情并未结束，抗疫仍在继续。当前，疫情防控形势依然严峻复杂，容不得半点松懈，希望广大群众进一步增强防控意识，积极履行社会责任，自觉服从防控要求，主动配合防控措施，扎实做好常态化疫情防控，坚决阻断疫情传播，全力巩固来之不易的疫情防控成果。

　　衷心感谢全县广大群众的理解、支持和配合！衷心感谢为全县全员核酸检测做出贡献的所有人员！

　　2022年5月7日

新安县新冠肺炎疫情防控指挥部关于全域核酸检测结果的通告

　　按照省市新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我县于5月6日开展了全域核酸检测。在广大居民的积极参与和支持配合下，本轮次全域核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大居民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢广大居民的理解、支持和配合！

　　2022年5月6日

　　（来源：新安县融媒体中心）

洛宁县新冠肺炎疫情防控指挥部关于县城区“两镇一乡”全员核酸检测结果的通告

　　按照省、市新冠肺炎疫情防控指挥部工作部署，我县于5月6日对县城区“两镇一乡”(城关镇、城郊乡、回族镇)开展了全员核酸检测。在广大市民的积极支持配合下，本轮次全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

　　衷心感谢广大市民的理解、支持和配合！

　　2022年5月7日

　　（来源：洛宁融媒）

宜阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于全员核酸检测结果的通告
(2022年17号)

　　根据省、市新冠肺炎疫情防控指挥部的部署要求，我县于5月5日在全县开展了全员核酸检测。在广大群众的有力支持配合下，我县全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

　　疫情并未结束，抗疫仍在继续。当前，疫情防控形势依然复杂严峻，容不得半点松懈，希望广大群众进一步增强防控意识，履行社会责任，切实做好个人防护，全力巩固来之不易的疫情防控成果。

　　感谢全县广大群众的理解、支持和配合！感谢为全县全员核酸检测做出贡献的所有人员！

宜阳县新冠肺炎疫情防控指挥部办公室
2022年5月6日

　　（来源：宜阳县融媒体中心）⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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