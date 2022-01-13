昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第110次常务会议，学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究新能源电池、光电元器件、农机装备等十大产业集群发展，安排部署信访稳定工作。

市政府召开第110次常务会议

研究十大产业集群发展

动态清零不动摇守牢疫情防控底线

完善政策强支撑推动产业集群发展

昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第110次常务会议，学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究新能源电池、光电元器件、农机装备等十大产业集群发展，安排部署信访稳定工作。

会议学习了习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上关于疫情防控工作的重要讲话精神。徐衣显强调，要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，守土有责、守土尽责，坚持“外防输入、内防反弹”和“动态清零”总方针不动摇，严格落实“早、快、准、严、细、实”要求，强化平急转换，实施精准防控，牢牢守住长周期不发生规模性疫情反弹的底线。

会议逐一研究了十大产业集群发展实施方案，听取了中航光电、轴研所等20家企业意见建议。徐衣显指出，发展十大产业集群是市委、市政府立足实际、顺应发展、着眼未来作出的重大举措，也是洛阳实现优势再造、换道领跑、支撑万亿级经济总量目标的有效抓手。一要完善推进机制，凝聚工作合力。严格落实产业发展“六个一”工作要求和“四种工作机制”，采取“专班+例会”方式，做好政策统筹、资源统筹、工作统筹，切实发挥政府引导激励、纾困解难、优化环境等作用，引导全市上下把心思和干劲凝聚到抓产业、促转型、谋发展上来。二要突出主导优势，推动集群集聚。坚持长短结合、因地制宜，突出主导产业，抓住龙头企业，着力延链补链强链，优化产业发展布局，加快壮大集群规模，打造都市核心区、环都市区、生态发展区三大产业圈层，到2025年，全市千亿级产业集群达到5个，百亿级企业达到20家。三要构建产业联盟，实现融合发展。组建横向协同、纵向贯通的十大产业联盟，整合优势资源，搭建合作桥梁，紧密“内循环”，强化“外循环”，创新开展产业共建、股权相融、科研互促，推动产业联盟“全覆盖”，实现融合发展、合作共赢。四要坚持创新引领，提高竞争能力。围绕十大产业集群，建设中试基地和新型研发机构，支持企业在发达地区布局“飞地孵化器”，实现“创业孵化在沿海，成果转化在洛阳”；引导企业主动参与科技产业社区建设，加快培育中小微创新型企业，为高质量发展注入新动能。五要精准招商引资，扩大优质增量。全面梳理风口产业细分领域，完善产业链图谱，瞄准龙头企业，开展大员招商、专业招商、以商招商、基金招商，推动更多优质企业、项目落地。六要完善政策措施，加大支持力度。认真落实国家减税降费政策，统筹市内与市外、既有与新增，分层分类制定普惠性、激励性、奖励性政策，主动让利企业、精心服务企业，为产业发展创造一流环境。七要强化组织保障，加快项目建设。树牢“项目为王”理念，严格落实“13710”工作机制，推进项目管理台账化、要素保障全程化、产业融资体系化、人才政策多元化，确保项目建设高质量、高效率推进。

会议还学习了《信访工作条例》，研究部署了信访稳定事宜。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)