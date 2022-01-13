紧盯产业抓关键——全力确保上半年实现“双过半”之三

邀企业家共进早餐，高新区以政企“早餐汇”让助企更高效；重大招商“揭榜挂帅”，洛龙区成功引进金融街华中区域总部项目；锚定风口奋力奔跑，洛阳龙鼎铝业实现PS版基、药箔两种产品市场占有率世界第一……凝心聚力抓产业，近来我市涌现的这一系列工作举措和成效，令人眼前一亮。

邀企业家共进早餐，高新区以政企“早餐汇”让助企更高效；重大招商“揭榜挂帅”，洛龙区成功引进金融街华中区域总部项目；锚定风口奋力奔跑，洛阳龙鼎铝业实现PS版基、药箔两种产品市场占有率世界第一……凝心聚力抓产业，近来我市涌现的这一系列工作举措和成效，令人眼前一亮。

吸睛背后，折射的是善抓关键的自觉。就在全市一季度经济形势分析会上，着眼确保上半年实现“双过半”，市委书记江凌明确指出要抓好关键工作，把工作抓到点子上，并一连提出抓好高成长性中小企业提质倍增、加大企业技术改造力度、加快重大项目落地等十项关键工作。其中既有具体性部署，也有保障性举措，指向的是经济运行，更与产业发展息息相关。

比如，高成长性中小企业素来被视为产业领域的“黑马”，既有着无限发展活力，也有着广阔市场前景。千方百计助其提质倍增，就能使其更快地成长为“千里马”，进而更好赋能洛阳跑出产业发展“加速度”；

又如，发展风口产业既靠新兴产业招引培育的“无中生有”，也靠传统产业转型升级的“有中生新”。发力企业技术改造，不仅能增加工业投资，更能使其以更大的竞争力，于风口之上“迎风起舞”，助推洛阳“乘风而上”；

再如，重大项目的背后往往是龙头企业、优质项目，加快其落地，就能以龙头企业“磁吸效应”的释放带动上下游企业的集聚，就能以优质项目“量”的增长带动产业发展“质”的提升，最终推动洛阳产业做大做强；

…………

可以说，这些关键点就是提升洛阳产业能级的突破点，把它们抓好了，便是洛阳经济增长的爆发点！

举一纲而万目张。紧盯产业抓关键，我们就要谋划上更深入、思路上更清晰、举措上更有力，把产业升级培育、经济运行调度等工作抓得再紧一点、再精准精细一点，充分用好各类支持政策、投融资金、市场资源，在助企帮扶、精准招商、要素保障下更大功夫，真正把十项关键工作紧紧抓在手里、抓出成效。

产业是发展之基、经济之源，是当下洛阳经济发展的头等任务。紧盯产业不放松，瞄准关键扎实干，我们就能以产业的更大跃升，拼来“双过半”“全年红”！（洛平）