洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳68岁退休美术教师坚持画龙门石窟20余年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 21:42

　　端庄含蓄的菩萨，雄武有力的天王、力士，瓷板上的青花《帝后礼佛图》......近日，在应天门遗址博物馆举办的“汲古铭心——龙门石窟研究院收藏艺术品特展”上，一幅幅精美的绘画艺术品令游客流连忘返、连连称赞。它们皆出自一位退休美术教师——宋新喜之手。

展览现场

　　坚持二十余载 多种绘画形式展现龙门魅力

宋新喜在创作水彩画

　　今年68岁的宋新喜，从17岁在原洛阳市文工团担任舞台美工时开始接触美术，后来成为一名退休美术教师，他的画笔已经不停地挥舞了半个世纪有余。而画龙门石窟，他也已坚持了20余年。宋新喜说，2000年龙门石窟“申遗”成功成为他全身心创作龙门题材画作的契机，从此以后，他的美术生涯便与龙门石窟牢牢地绑在了一起。

　　起初，宋新喜从自己最擅长的钢笔画入手，利用工作之余，几乎走遍了龙门石窟大大小小每一座洞窟，用线条刻画出石窟造像特有的质感。2009年，为更丰富地表现龙门石窟的艺术意境，55岁的宋新喜进京师从清华大学建筑学院教授、北京水彩艺术研究院院长高冬先生，系统地学习水彩画创作，从此他的主要创作方向转为水彩画。“可以说画龙门令我的美术生涯发生了转变，对我而言是一种艺术形式的升华。”宋新喜说，此次捐赠的52幅作品中，数量最多的就是水彩画。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于涧...
  • 洛邑古城一期续建工程加快推进
  • 老旧小区加装电梯 居民感受“直达幸福”
  • 洛阳火车站南广场站房外立面改造将于...
  • “降雨、降温、大风”齐上阵！洛阳下...
  • 今日8时至15时，洛阳多条公交线路暂停...
  • 瀍河区计划今年改造1472户老旧小区 高...
  • 洛阳退役军人事务局：非洛阳市户籍人...
  • 招商引资有奖励！直播电商有支持！洛...
  • 高考临近，71岁老教师分享自己珍藏的...
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    洛阳首家少儿运动中心...
    全员核酸检测 居民积极...
    宜阳五岳沟村：养殖蟋...
    睡莲花开别样美【组图】
    精彩热帖

    洛邑古城多汉服

    沁人心扉香诱人

    红尘视觉 绣球花

    吉利黄河湿地游
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605