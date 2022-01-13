洛阳68岁退休美术教师坚持画龙门石窟20余年

端庄含蓄的菩萨，雄武有力的天王、力士，瓷板上的青花《帝后礼佛图》......近日，在应天门遗址博物馆举办的“汲古铭心——龙门石窟研究院收藏艺术品特展”上，一幅幅精美的绘画艺术品令游客流连忘返、连连称赞。它们皆出自一位退休美术教师——宋新喜之手。

端庄含蓄的菩萨，雄武有力的天王、力士，瓷板上的青花《帝后礼佛图》......近日，在应天门遗址博物馆举办的“汲古铭心——龙门石窟研究院收藏艺术品特展”上，一幅幅精美的绘画艺术品令游客流连忘返、连连称赞。它们皆出自一位退休美术教师——宋新喜之手。

展览现场

坚持二十余载 多种绘画形式展现龙门魅力

宋新喜在创作水彩画

今年68岁的宋新喜，从17岁在原洛阳市文工团担任舞台美工时开始接触美术，后来成为一名退休美术教师，他的画笔已经不停地挥舞了半个世纪有余。而画龙门石窟，他也已坚持了20余年。宋新喜说，2000年龙门石窟“申遗”成功成为他全身心创作龙门题材画作的契机，从此以后，他的美术生涯便与龙门石窟牢牢地绑在了一起。

起初，宋新喜从自己最擅长的钢笔画入手，利用工作之余，几乎走遍了龙门石窟大大小小每一座洞窟，用线条刻画出石窟造像特有的质感。2009年，为更丰富地表现龙门石窟的艺术意境，55岁的宋新喜进京师从清华大学建筑学院教授、北京水彩艺术研究院院长高冬先生，系统地学习水彩画创作，从此他的主要创作方向转为水彩画。“可以说画龙门令我的美术生涯发生了转变，对我而言是一种艺术形式的升华。”宋新喜说，此次捐赠的52幅作品中，数量最多的就是水彩画。