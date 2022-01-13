洛阳公交车长王宽国：干工作就是要精益求精 听乘客赞许会“上瘾”的

“干工作就是要精益求精，听乘客赞许会‘上瘾’的。”6日，在市公交集团一分公司，文旅专线车长王宽国一边检查车况一边说。

“干工作就是要精益求精，听乘客赞许会‘上瘾’的。”6日，在市公交集团一分公司，文旅专线车长王宽国一边检查车况一边说。

今年49岁的王宽国2006年入职市公交集团，16年来他累计运送乘客145万人次，行车里程54万公里，票款收入达75万元，平均每年为企业节省油耗、电耗93600元。

作为一名公交车长，王宽国对自己有着近乎严苛的标准：起步稳、行车稳、停车稳；行车途中视线绝不停留在同一个方向超过3秒；进站时车身距离站台30厘米最合适；行车中要学会提前预判，不多踩一脚油门，不错踩一脚刹车……

“我之前在部队时就是跟车打交道，从学员到教员，从驾驶到维修，跟车相关的都接触，为的就是练就过硬本领。”王宽国说，从部队到地方，他从未放松对自己的要求，干一行爱一行必须要落实到行动中。

多年磨砺，王宽国的驾驶技术和节能水平堪称全国一流。他曾先后三次参加全国公交驾驶员节能技术大赛，两次获得节能标兵称号，一次获得节能能手称号。大赛中难度最高的一项为S弯。驾驶员要在仅比车身宽几十厘米的S弯内正进倒出，行驶过程中车轮不能压线、车身不能蹭杆，用时不得超过3分钟。

王宽国说：“全国高手同台竞技，心理压力很大。每次赛前我都是白天练技术，晚上学理论，比赛时更是要胆大心细，不能有丝毫差错。直到公布结果那一刻，整个人才放松下来，没给洛阳公交丢脸。”

工作中，王宽国不仅技术叫得响，服务更叫得响。面对老人和孩子，他总是格外耐心，确认对方坐好后才稳稳起步，停车时也总是紧挨站台，方便乘客上下车。

“作为一名职业公交驾驶员，同一个动作每天重复成百上千次，有人可能觉得枯燥，但我发自内心爱这一行，就想在自己能力范围内做到极致，不让自己失望，不让身边关心自己的人失望。”王宽国说。

“这小伙子车开得稳。”“师傅，又坐你的车了。”在王宽国看来，乘客的赞许就是对自己的最高褒奖，他也将一如既往做好这座城市的出行“守护者”，在平凡的岗位上诠释新时代技术型工人的真正内涵。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 赵承 文/图/视频）