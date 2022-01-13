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挑战不可能！洛阳一新农人玩转“甜蜜事业”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 21:40

　　6日，在洛阳市洛龙区田山村某种植农场，一个穿着休闲装的年轻人一头钻进了农场大棚。眼下虽然大棚只有少量草莓是农闲时期，可这位年轻人并没有放松休息，而是趁着农闲时期与经验丰富的农民一起商讨农场未来的发展方向。

　　眼前这位年轻人叫付云龙，今年32岁，是这家农场的负责人。2014年，从少林武校毕业后，他回到家乡洛阳。一次偶然的机会，他在路边碰到一个零售草莓的水果摊，几番交流后他发现了商机。

　　说干就干。付云龙来到孟津拜师学艺，先后在孟津朱寨村和自己家乡洛龙田山村建立水果种植农场，搞起了高端水果种植，做起祖祖辈辈从事的农业，成为一名新农人。

　　在外面打拼多年怎么又回来种地了呢？面对乡亲的不理解，付云龙给出了自己的答案：“随着时代的发展，农业发展潜力越来越大。我一方面喜欢农业，另一方面要发挥年轻人优势，带着乡亲们一块致富，为乡村振兴出一份力！”

　　可干农业不是一件容易的事情，最开始付云龙走了不少弯路。“树立经营理念、挑选水果种类……从体育转行做农业，我是从零开始。”付云龙回忆说，由于技术、天气等各方面原因的影响，起初他还走了不少弯路。

　　一次在春夏交替之际，付云龙在农场午休前天气很凉爽，但一觉醒来艳阳高照。“坏事！我当时拔腿就跑进大棚。”他说，由于天气突变，棚内温度太高，大棚风门未及时打开，刚刚挂果的小西瓜“全军覆灭”。“搞种植就跟养孩子一样，必须精心呵护”。

　　近年来，洛阳周边县城的草莓采摘园越来越多，面对同质化的竞争，付云龙不停地想办法“突围”。“现在搞水果采摘的果园很多，怎么才能吸引大家到自家果园来，可要费一番功夫。”他说，他在水果口感上下功夫，只有好吃了，才会不断地有回头客。

　　作为年轻人，付云龙对销售草莓有自己想法：“我觉得现在互联网发展速度很快，不仅可以在网上学习好的经验，还能接触到最新的行业动态。”如今，在微信朋友圈发信息，推销自己的草莓，已经成为他的“必修课”，因为坚持绿色种养，农场在朋友圈的口碑非常好。

　　“我希望更多的年轻人投入农业，扎根基层，建设新农村。”付云龙认为当一名新时代的农民，需要很多知识，因此他一直不断学习，包括农村电子商务、农产品市场研究等，他琢磨怎样更大程度地发掘农业的前景……眼下，这位青年正带着梦想，为家乡建设贡献自己的力量。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 谢静 李璐 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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