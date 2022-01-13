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洛阳警方提醒：切勿点击不明短信链接 谨防冒充“ETC认证”电信诈骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 20:07

　　6日，记者从洛阳市反诈中心获悉，近日，洛阳市多名市民遭遇此类诈骗，造成财产损失。

　　4日，涧西区的陈先生就收到了一条冒充“交管12123”的短信，称其ETC被禁用了，需要再次认证。为了不耽误自己正常使用，他赶紧点开了短信里面的链接，并按照要求填写了个人信息。

　　陈先生按要求填写账户信息之后，不一会儿就收到了一条扣款短信，随后扣款短信接连不断，卡里万余元全部被盗刷，他才意识到上当受骗，赶紧报警。

　　同日，偃师区也发生两起同类冒充“交管12123”短信诈骗案件，受害人李先生与张先生轻易点击短信链接，导致自己上当受骗。

　　洛阳市反诈中心民警介绍，骗子冒充“中国ETC”“交管12123”等机构关于ETC业务的提醒短信，往往以ETC认证到期或失效为名，需要点击链接、提供个人相关信息进行认证、审核。受害人点击链接，输入自己的银行卡号及手机短信验证码后银行卡内资金将被转移。

　　“此类诈骗中，骗子以ETC认证到期或失效为名，批量向市民发送钓鱼短信和链接，诱骗车主输入银行卡密码等敏感信息。”民警介绍，由于ETC一般需要签约银行卡，与银行密切相关，所以遇到此类诈骗，受害人往往缺乏警惕，导致该类网络诈骗发案率较高。

　　民警提醒：凡是收到类似上述关于ETC短信内容，不要点击短信里的“钓鱼”链接，任何要求填写银行卡账号、密码、验证码等重要信息的短信链接几乎都是诈骗信息。市民如收到此类可疑信息，可拨打官方电话核实处理。坚持一个防骗原则：骗子冒充谁，你就去问真正的谁。

　　另外，ETC账户根本不存在“过期失效”一说。ETC车载设备的有效期为10年，续期时无须操作银行账户；ETC设备失效激活、系统升级等，也无须操作银行账户。

　　也就是说，当ETC卡片到期或存在挂失重置情况时，ETC设备会被止付，此时车主要做的，是更换卡片后通过ETC合作方途径再次录入新卡信息，即可重新使用。因此，车主在办理ETC业务时，应选择官方渠道办理，有疑问也可直接拨打发行方官方热线电话。若不幸遭遇诈骗，及时拨打110报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 刘腾）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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