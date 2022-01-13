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用上“中国心”！“洛阳创新”助力盾构机核心部件国产化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 20:07

　　6日，记者从洛阳LYC轴承有限公司获悉，由该企业提供关键配套的我国首台国产3米级主轴承盾构机“中铁872号”，日前顺利完成苏州轨道交通6号线地下掘进任务，标志着国产盾构机主轴承向全面推广使用迈出关键一步。

　　作为我国首例通过国家强基工程试验的3米级国产主轴承盾构装备，“中铁872号”设备开挖直径6.83米，主轴承直径3.06米，整机长度约85米，总重约550吨，在此次建设中完成了苏州轨道交通6号线10标项目最后一条盾构区间的双线掘进任务，取得过最高月进尺600米的好成绩。

　　“我们为‘中铁872号’提供的关键设备3米级盾构机主轴承，在此次掘进作业中表现良好，成功验证了国产盾构机核心部位的稳定性和可靠性，助力我国盾构机核心部件国产化取得实质性进展。”洛轴负责人表示。

　　此次该轴承的成功施工应用，也标志着洛轴在盾构机主轴承研发制造领域已实现领跑。

　　作为衡量国家工业制造水平的大国重器之一，盾构机被广泛应用于地铁、铁路等隧道工程，其中的主轴承被称为盾构机“心脏”，承担着盾构机运转过程的主要载荷，是刀盘驱动系统的关键部件。受轴承制造等技术壁垒制约，我国盾构机主轴承此前长期依赖进口。

　　2015年7月，中铁装备联合洛轴和郑州机械研究所，成功申报工业转型升级国家强基工程，承担盾构/TBM主轴承减速机工业试验平台建设项目，向着盾构核心关键技术发起攻坚。

　　经过多年攻关，洛轴依托航空精密轴承国家重点实验室、国家级技术中心、国家检测实验室等国家级创新平台优势，结合盾构机主轴承使用工况，以及在“863计划”中掌握的土压平衡盾构机主轴承关键技术等，相继突破了盾构机主轴承关键设计、轴承材料与热处理、轴承精密加工及检测等技术，最终研发出首批产品并交付使用。

　　今年以来，洛轴还锚定产业风口，不断加快相关创新研发，目前其研发的盾构机主轴承已经完成3到11米级盾构机的施工应用，研发的系列轴承产品完全可满足11米级以下盾构机施工应用。依托日前成立的省高端轴承产业研究院，洛轴还将加快开展轴承领域前沿技术研发、关键技术攻关和产业技术转化，继续擦亮轴承这张“洛阳名片”，为国家装备制造发展提供强力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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