“河南省地名文化遗产千年古镇、千年古村落”认定工作启动

6日，记者从洛阳市民政局获悉，河南省开展“河南省地名文化遗产千年古镇、千年古村落”认定工作，以县(市、区)为主体开展普查登记工作，由省辖市民政局进行审核报送。洛阳符合条件的镇、村可积极申报。

6日，记者从洛阳市民政局获悉，河南省开展“河南省地名文化遗产千年古镇、千年古村落”认定工作，以县(市、区)为主体开展普查登记工作，由省辖市民政局进行审核报送。洛阳符合条件的镇、村可积极申报。 6日，记者从洛阳市民政局获悉，河南省开展“河南省地名文化遗产千年古镇、千年古村落”认定工作，以县(市、区)为主体开展普查登记工作，由省辖市民政局进行审核报送。洛阳符合条件的镇、村可积极申报。 一、认定项目 (一)河南省地名文化遗产千年古镇 (二)河南省地名文化遗产千年古村落 二、认定条件 (一)地名文化遗产千年古镇必须同时符合以下条件： 1.集镇或中心聚落形成至今达1000年(含)以上，且今为建制镇； 2.专名历代传承，沿用至今达1000年(含)以上，有重要传承价值，知名度高； 3.地名实体文化内涵较丰富，独具特色； 4.古建筑保存较好，传统风貌尚存，名称内涵丰富； 5.历史上为区域范围内政治、经济、文化、交通中心或军事重地。 在符合上述条件的基础上，获得历史文化名镇、特色小镇等称号的，予以优先申报认定。 (二)地名文化遗产千年古村落必须同时符合以下条件： 1.村落形成至今达1000年(含)以上； 2.地名沿用至今达1000年(含)以上，文化内涵丰富，有重要传承价值，知名度高； 3.传统聚落形态和典型建筑保存尚好，具有鲜明的地域特色。 在符合上述条件的基础上，获得历史文化名村、传统村落等称号的，予以优先申报认定。 三、申报程序 此次认定申报程序包括普查登记、调研考察、审核报送和认定发布四个环节—— 普查登记环节以县(市、区)为主体，利用历史文化名镇名村、传统村落、特色小镇等评定成果，由县(市、区)民政部门按照认定条件进行比对、筛选，提出符合认定条件的镇、村名单； 调研考察环节由县(市、区)民政部门组织相关人员到实地进行座谈、寻访、踏勘、考证，将相关材料报送至省辖市民政局； 审核报送环节由省辖市民政局组织地名、文史、考古等相关人员、专家学者开展调研、论证、评估，择优上报千年古镇、古村落各2至4个； 认定发布环节，由河南省民政厅根据申报材料，组织地名、文史、考古等相关人员、专家学者开展综合论证、复核、评估、认定工作，择优认定“河南省地名文化遗产千年古镇、千年古村落”，颁发证书和牌匾。 经认定为“河南省地名文化遗产千年古镇、千年古村落”的，将列入申报“中国地名文化遗产千年古镇、千年古村落”备选名单。 2022年申报“河南省地名文化遗产千年古镇、千年古村落”截止时间为2022年9月30日前。今后每年申报截止时间为6月30日。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 任珊 董华武)