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名单公布！今年第一季度，洛阳市场这些企业和品牌被投诉较多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 17:36

　　今日，洛阳市市场监督管理局12315指挥中心发布今年第一季度12315消费维权分析报告。与此同时，该局发布第一季度被投诉较多的企业(前50名)和品牌(前20名)名单。

　　前3个月，洛阳市市场监督管理局12315三级执法共受理各类咨询、投诉、举报56792起。其中受理咨询40707起；受理投诉12988起，其中商品消费类投诉7261起，服务消费类投诉5727起，共为消费者挽回经济损失601.19万元；受理举报3097起，案值269.82万元。

　　具体来说，商品消费类投诉共7261件，占投诉总量的56%。一般食品的质量及价格，交通工具的售后纠纷，服装、鞋帽质量三包及售后服务位居商品消费类投诉前三位。问题主要集中在商家销售的商品质量问题及价格不合理、过期食品问题、食品价格过高、汽车商家不按约定提车等合同方面问题以及4S店售后纠纷、服装鞋帽的质量问题等方面。

　　服务消费类投诉5727件，占投诉总量的44%。商品销售服务、餐饮和住宿服务、电信服务位居服务消费类投诉前三位。问题主要是美容美发洗浴行业办卡后商家关门跑路及服务态度方面问题、餐饮住宿行业中餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符问题；家用电器售后维修服务不到位、宽带网络售后服务差等问题。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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