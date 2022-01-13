《李俊贤传》新书发布暨李俊贤科学家精神研讨会举行【视频】

6日，《李俊贤传》新书发布暨李俊贤科学家精神研讨会以视频连线方式在北京、郑州、洛阳三地同步举行。

6日，《李俊贤传》新书发布暨李俊贤科学家精神研讨会以视频连线方式在北京、郑州、洛阳三地同步举行。

1928年出生的李俊贤是我国高性能燃料事业创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一，著名化工合成专家。60多年来，他矢志不渝献身国家科研事业，以国家利益为先，苦干实干，勇于创新。他研制的产品助力我国第一颗人造卫星“东方红1号”发射，至今仍广泛应用在长征系列火箭等大国重器和汽车、建材、家居等国计民生行业。

《李俊贤传》作者为黎明化工研究设计院原工会副主席、原党委宣传部部长、高级政工师薛志强，该书由郑州大学出版社出版，全书共24章，约32万字，采用纪实、写史的方式，详细记录了李俊贤的科研生涯、工作经历和人生历程。

会上，李俊贤的同事、学生以及相关专家围绕“对党忠诚、爱党报国；敢于创新、勇攀高峰；甘于奉献、勤奋严谨；淡泊名利、心怀高远”的李俊贤科学家精神进行了深入研讨，就如何进一步深入研究、弘扬、传承李俊贤科学家精神提出意见和建议。

当日，李俊贤科学家精神教育实践基地揭牌。该基地通过大量文字、图片、视频、实物等形式展示了李俊贤的事业成就、人生历程、科学家精神内涵等。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张云众 文/图/视频)