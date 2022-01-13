洛阳古代艺术博物馆整体提升项目加快施工

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳古代艺术博物馆整体提升项目施工进展如何？希望早日进馆参观。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳古代艺术博物馆整体提升项目施工进展如何？希望早日进馆参观。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳古代艺术博物馆整体提升项目施工进展如何？希望能早日进馆参观。
对此，市文物局回复：目前，洛阳古代艺术博物馆整体提升项目正在紧张有序往前推进。馆区地面提升项目已大面积完工，正在完善局部细节工作；地下展厅提升项目也正在加快施工。由于受疫情影响，有部分装修所需板材未按约定时间运到，严重影响工期进度。我们也多次与施工方沟通，第一时间寻找解决办法，督促施工方加快推进，尽早向社会公众开放。
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