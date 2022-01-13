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号外！“阳光杯”洛阳最美笑脸摄影大赛投票开始啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.05.06 11:51

　　号外号外！“阳光杯”洛阳最美笑脸摄影大赛投票开始啦！

　　还记得我们于十天前启动的“阳光杯”洛阳最美笑脸摄影大赛吗？用镜头捕捉最美笑脸，用文明擦亮城市底色。活动启动后，市民朋友们纷纷当起了“野生摄影师”，用一双发现美的眼睛，捕捉到一张张鲜活的表情，记录下一个个春光般明媚的笑容。

　　旋转木马上，母亲与儿子“贴贴”，绽放的笑容里满是幸福与柔情；

　　火车轨道旁，身着正装的列车乘务员庄严敬礼，望向远方的笑容里充满对职业的自信与热爱；

　　红花蓝墙下，扎着“哪吒头”的女孩害羞得捂嘴掩盖笑容，可弯成月牙的眼睛还是出卖了她……

　　“这是把‘春天’搬到了线上啊。打开大赛官网，满屏笑脸好似春风，穿过层层屏障，吹到了我们这些观赏者的心里。”5月6日，准备给朋友作品投票的市民小钰感叹道。

　　让笑脸继续温暖五月天。自5月6日12时起，大赛官网征集的照片可以投票了！无论您是参赛者还是观赏者，只需动动手指，就可以为感兴趣的作品投票。

　　投票方式如下：

　　1.进入“洛阳网”微信公众号，点击底部菜单“摄影大赛”进入摄影大赛官网。

　　2.在搜索框输入作品名称或作者姓名。

　　3.搜索出相关作品后，点击底部“点赞”按钮即可投票。

　　需要注意的是，投票时间为5月6日12:00—5月13日12:00，每个账号每天可投票5次，需是投给不同的用户，最终奖项的评定将以参赛作品投票次数为准。

　　在此期间，您还可以进入摄影大赛官网继续上传作品，邀请亲朋好友前来投票，就有机会赢取千元现金大奖。若官网上传失败，也可将参赛作品发送至邮箱43416297@qq.com。

　　大赛奖项设置一等奖1名，奖金1000元；二等奖3名，各奖奖金500元；三等奖5名，各奖奖金300元；优秀奖10名，各奖价值99元小米榨汁杯一个；参与奖100名，报名前100名各奖阳光健康大礼包一个。

　　投票已开始，转发给更多的好友看到，一起在无限春光里感受笑容带来的温暖与力量！(洛报融媒·洛阳网见习记者 杨婷艳)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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