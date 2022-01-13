“降雨、降温、大风”齐上阵！洛阳下周天气将大变

昨晚，洛阳市气象局发布周天气预报。洛阳下周将迎来降雨、降温、大风天气，最低气温13℃。
昨晚，洛阳市气象局发布周天气预报。洛阳下周将迎来降雨、降温、大风天气，最低气温13℃。
昨晚，洛阳市气象局发布周天气预报。洛阳下周将迎来降雨、降温、大风天气，最低气温13℃。具体预报如下：
据最新气象资料分析，受冷空气影响，6到8日我市有一次大风降温天气过程，6到7日有4～5级东北风，阵风7～8级；7到8日最高气温较前期明显下降。9到10日受低槽东移影响，我市有小雨天气。
6日(周五)：晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，东北风4～5级，气温16～30℃。
7日(周六)：多云，东北风4～5级，气温16～23℃。
8日(周日)：多云间阴天，东北风3～4级，气温14～20℃。
9日(周一)：多云到阴天转小雨，气温13～21℃。
10日(周二)：阴天到多云，东部小雨停止转多云，气温14～23℃。
11日(周三)：多云到阴天，气温14～29℃。
12日(周四)：阴天到多云，西北风4～5级，气温16～23℃。⑥
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