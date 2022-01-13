昨日，洛阳市公交集团微信公众号发布消息，为配合伊滨区全员核酸检测工作，今日8时至15时，洛阳多条公交线路暂停运营。

昨日，洛阳市公交集团微信公众号发布消息，为配合伊滨区全员核酸检测工作，今日8时至15时，洛阳多条公交线路暂停运营。 昨日，洛阳市公交集团微信公众号发布消息，为配合伊滨区全员核酸检测工作，今日8时至15时，洛阳多条公交线路暂停运营。具体内容如下： 尊敬的市民、乘客朋友们： 接伊滨区相关单位通知，为配合该区全员核酸检测工作，定于5月6日8：00至15:00，暂停市公交集团80路、92路、93路、94路、97路、D97路、105路、112路、113路、寇店环线、伊滨环线、万安山专线的运营服务。 由此给您带来的不便，敬请谅解。如需帮助，可拨打公交热线0379-63411661。 市公交集团 2022年5月5日 ⑥