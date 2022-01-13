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“洛阳市劳动模范”张晓辉的创新之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 13:16

　　近日，张晓辉被评为洛阳市劳动模范。面对光环与荣誉，张晓辉表示，将带着这份鼓舞继续扎根一线，坚持创新、持续创新，为重振洛阳辉煌贡献力量。

　　5日，记者来到第一拖拉机股份有限公司大拖公司的生产车间，见到了正在认真调试新项目装置的张晓辉。

　　“这个项目可以提升总装涂装线自行‘葫芦’承载能力。”张晓辉介绍道。总装涂装线自行“葫芦”线承担着拖拉机总成底盘转运工作，2010年开始在一拖公司投用，至今已有12年时间，相关设备已逐步进入故障高发期，频繁出现“葫芦”落偏报警和下滑故障等问题，对正常的生产工作和安全运行造成不良影响。

　　为改进设备，进一步适应当下大马力拖拉机生产需求，今年年初，张晓辉开始组织团队人员进行创新，对自行“葫芦”改造升级，并更换小车主被动夹板，实现自行“葫芦”安全可靠运转，完全消除因自行“葫芦”下坠存在的设备安全隐患，帮助公司降低生产及维护成本。目前，该项目成果陆续在车间投入使用。

　　作为装备保障部电工维修班班长，张晓辉承担着整个公司生产线上各个装备的维护工作。“我需要熟悉每一个设备的每一个部件，一旦遇到突发故障，必须第一时间找出问题并解决。”

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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