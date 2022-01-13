洛阳火车站南广场站房外立面改造将于下月底完工

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳火车站南广场站房外立面和广场地下空间改造何时完工？此外，建议地铁与国铁安检实现互信，这样能进一步方便旅客换乘。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛阳火车站南广场站房外立面和广场地下空间改造何时完工？此外，建议地铁与国铁安检实现互信，这样能进一步方便旅客换乘。

对此，市轨道集团回复：洛阳火车站南广场站房外立面改造为涉铁工程，轨道集团仅负责出资，具体施工管理工作由中铁郑州局洛阳工程指挥部负责实施。根据其施工计划，站房外立面改造2022年6月底完工，行包房拆除还建2022年12月底完工。

南广场地下空间改造已全部完工。目前与南广场连接的国铁出站地道正在加快施工，计划2022年9月底施工完成，完成后，即可实现国铁出站旅客免安检换乘地铁。给你带来的不便，敬请谅解。

洛阳火车站南广场综合交通枢纽地下停车场正在进行道闸、通信、收费系统等调试工作，轨道公司将加快设施设备的调试工作，目前正在向相关政府部门上报停车场的备案手续，尽快满足广大市民便利、快捷的停车需求。

对于您提出的“地铁与国铁安检互信”，洛阳地铁高度重视，会组织对国内其他地铁城市进行调研，根据调研结果结合洛阳地铁及火车站具体情况综合考虑，争取早日实现互通互信，为洛阳市民提供更加便利的出行服务。

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