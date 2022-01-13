近2000辆！雅迪“换购潮”惠及你我他

自洛阳市电动三四轮车综合整治暨爱心置换公益活动启动以来，雅迪电动车同步推出“三轮大换购0元换冠能”活动，在涧西区万达广场掀起电动车换购潮。据统计，“五一”假期期间，雅迪电动车置换总量近2000辆。

自洛阳市电动三四轮车综合整治暨爱心置换公益活动启动以来，雅迪电动车同步推出“三轮大换购0元换冠能”活动，在涧西区万达广场掀起电动车换购潮。据统计，“五一”假期期间，雅迪电动车置换总量近2000辆。

“三轮大换购0元换冠能”活动涵盖的置换车辆具有车型多、用途广、价格优惠等特点，满足市民个性化出行需求。活动期间，“骑行一组”纷纷将电动三四轮车骑往活动现场估价，满足相关条件即可享受一定补贴，置换为满足国标的电动两轮车，便利出行。

据悉，补贴内容包括三轮电动车换购最低抵1000元(限车型)、二轮电动车换购多折200元(限车型)、10000只头盔免费领等。“家里骑了4年的48V20AH，本来都想直接废弃了，碰巧遇到雅迪置换活动，旧车比想象中折价高得多，感觉特别划算。”家住西工区的市民刘女士欣慰地说。

本次活动不仅是雅迪电动车惠民、利民的重要举措，也是雅迪提升市场影响力、赋能品牌建设的有力抓手。从提供100辆国标新电动二轮车置换捐赠给我市部分困难家庭，到推出“三轮大换购0元换冠能”活动，雅迪通过实际行动彰显企业担当，推进我市电动三四轮车综合整治行动有效衔接，实实在在让利于市民，实现口碑、销量双丰收。

“五一”假期虽已结束，雅迪惠民初衷不变，诚邀市民前往各大门店“惠”购好车，让通行更舒畅，让生活更舒心。(谢钰旸 文/图)