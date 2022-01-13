西工区“铁娘子志愿服务队”：每帮助一个人，就收获一份快乐

5日7时40分许，在西工区西工街道014中心社区核酸检测采样点，志愿者赵亮搀扶着88岁的王老太太走进“绿色通道”，在赵亮的帮助下王老太太很快完成了核酸检测采样。

5日7时40分许，在西工区西工街道014中心社区核酸检测采样点，志愿者赵亮搀扶着88岁的王老太太走进“绿色通道”，在赵亮的帮助下王老太太很快完成了核酸检测采样。

赵亮是“铁娘子志愿服务队”的一分子。为了更好地完成辖区核酸检测采样任务，赵亮与祁俊萍、叶林杰、马巧艳、姚颖等平时热衷志愿服务的爱心人士于4日通过微信群成立了“铁娘子志愿服务队”，分别在014中心社区、体育场路社区、市府院社区、市委院社区、五环社区、光明社区等6个社区提供志愿服务。

“请大家戴好口罩，有序排队。”志愿者祁俊萍在市府院社区采样点一边维持秩序，一边提醒前来接受采样的居民。在市委院社区核酸检测采样现场，姚颖负责信息录入，脱防护服时，她的衣服已被汗水浸透。“每帮助一个人，就收获一份快乐。”谈及成立志愿服务队的初衷，姚颖感慨地说。

“特殊时期志愿者总是挺身而出。”西工区文明办相关负责人说，在5日的核酸检测采样中，西工区近4000名志愿者参与服务。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张维翠)