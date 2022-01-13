老城区志愿者曹伟：为社会做点贡献，心里可美

5日上午，在老城区西北隅街道北大街社区一核酸检测采样点，娄建党雷锋车队志愿者曹伟正在维持秩序。

5日上午，在老城区西北隅街道北大街社区一核酸检测采样点，娄建党雷锋车队志愿者曹伟正在维持秩序。现场有条不紊，前来接受核酸检测采样的居民都很自觉。

“大家的素质很高，没有插队现象。”曹伟擦拭额头的汗珠，嘿嘿地笑着。47岁的曹伟加入娄建党雷锋车队已有10余个年头，参加的志愿活动已经数不清。头一天下午，得知老城区的核酸检测采样点需要志愿者，他第一个报名参加。

5日5时许，曹伟与20余名志愿者集合，然后按照分配的任务，前往北大街社区等3个社区的核酸检测采样点。在现场，曹伟等人协助社区工作人员维持秩序，遇到年纪比较大或行动不便者，为其开辟“绿色通道”……

此次核酸检测采样工作从6时30分开始，11时基本结束，比原计划提前一小时。

曹伟说，能够参加这样的志愿活动，为社会做点贡献，大家心里可美。按照计划，过两天我市还将有一次集中核酸检测采样，曹伟也已早早报名参与现场的志愿服务工作。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 魏斐）