洛阳20名流调人员驰援许昌

5日早，记者从洛阳市疾控中心获悉，许昌本轮疫情防控形势严峻，我市接到相关指令后，紧急集结20名流调专业人员，驰援许昌开展流调工作。

5日早，记者从洛阳市疾控中心获悉，许昌本轮疫情防控形势严峻，我市接到相关指令后，紧急集结20名流调专业人员，驰援许昌开展流调工作。 5日早，记者从洛阳市疾控中心获悉，许昌本轮疫情防控形势严峻，我市接到相关指令后，紧急集结20名流调专业人员，驰援许昌开展流调工作。 “近期疫情防控形势复杂严峻，我们要守护好洛阳，也要协调支援好兄弟城市的流调工作。”此次洛阳疾控支援许昌流调队队长马凯说，当日7时许，市疾控中心正在社区督导全员核酸检测采样工作，接到驰援许昌的指令后，立即从中心集结20名流调人员。 当日10时，正在一线工作的20名队员集结完毕，携带一定数量的防护物资登车出发。“疫情当前，快速流调是快速溯源、阻断疫情的关键，早一点赶到现场投入工作，就能早一点扑灭疫情，守护好兄弟城市，也是守护我们洛阳。”马凯说。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 张怡熙 通讯员 梁秀梅 文/图)