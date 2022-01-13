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2022年5月洛阳市自然灾害风险形势分析报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 08:56

　　2022年4月25日至29日，市应急管理局会同市气象局、市水利局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市林业局、市交通运输局、市工业和信息化局、市农业农村局、市教育局、市卫健委、市文化广电和旅游局、市城市管理局等13家市减灾委主要成员单位，对2022年5月洛阳市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下：

　　一、气候趋势预测

　　常年5月全市平均降水量为65.1毫米，其中西南部栾川为90.6毫米，其他地区为50.1～70.7毫米；全市平均气温为20.7℃，其中栾川为17.9℃，其他地区为20.2～21.6℃。

　　预计2022年5月，我市降水量偏少0～2成，西南部栾川60～80毫米，其他县区40～60毫米；平均气温偏高0～1℃，西南部栾川18～19℃，其他县区21.5～22.5℃。

　　二、5月灾害风险预判

　　综合分析，2022年5月洛阳市自然灾害风险主要表现为：

　　(一)气象灾害。主要气象灾害为干热风、雷雨大风及冰雹等强对流天气和臭氧污染等带来的风险，给群众生活、农业生产、交通运输、安全生产等造成的不利影响。

　　(二)森林火灾。森林防灭火工作转入常态化，随着气温逐渐升高，林区农耕生产和施工活动增加，以及以森林景观为依托的景区旅游、踏青和采摘人员增多，个别区域还存在一定的森林火灾风险。

　　(三)农业生产。预测我市小麦锈病、小麦赤霉病、一代粘虫、草地贪夜蛾有局部重发的风险，东亚飞蝗在孟津县、新安县蝗区有出现高密点片的可能。

　　(四)疫情防控。我市疫情输入风险持续增大，防控形势异常严峻。

　　(五)震情分析。综合分析认为，5月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

　　三、防范对策及建议

　　5月洛阳进入汛期，各地各部门要深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害惨痛教训，以高度的政治自觉和行动做实做细各项自然灾害防范工作，确保人民群众生命财产安全。

　　一要密切关注天气变化，及时接收、发布预警信息和防灾避灾信息，第一时间通知到村、到户、到人，尤其要做好边远山区和人员密集区预警发布，严防人员伤亡事件发生。

　　二要统筹水毁工程修复、小流域“两清一护”、病险水库除险加固等工作，完善防汛预案体系，补足备齐物资装备，全力做好安全度汛准备工作。

　　三要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略和“动态清零”的总方针，落实落细常态化疫情防控各项措施，持续做好新冠肺炎疫苗接种和全员核酸检测的各项准备工作。

　　四要紧紧围绕“减轻灾害风险、守护美好家园”第14个全国防灾减灾日活动主题，广泛开展灾害知识宣传教育活动，提升公众防范意识和自救互救技能，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

　　五要严格落实汛期领导带班和24小时值班制度，坚守岗位，妥善处置各类突发事件。
[ 责任编辑：崔利利 ]
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