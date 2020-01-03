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龙鼎铝业刘雪梅：绿色低碳铝产业创新的探索者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 08:56
工作中的刘雪梅

　　药片包装、空调、酒标……生活中的这些物品，都要用到一种材料——铝箔。

　　有这样一群人，他们努力钻研，不断优化工艺，让铝箔更好地应用到人们的日常生活中，他们就是铝材料生产技术的研究者，刘雪梅就是其中一员。

　　日前，在伊电集团洛阳龙鼎铝业有限公司铸轧车间内，刘雪梅正在查看原铝初加工情况。她介绍，原铝经过熔炼、铸轧等工序，初步加工成铝卷，随后要经过冷轧、高温退火等工序，产出的铝产品被加工成各类日常产品后，走进人们的生活。铝箔不仅改变了人们的生活方式，而且不会造成环境污染。更重要的是，铝箔本身还可以回收利用。

　　大学毕业前，刘雪梅是洛阳龙鼎铝业有限公司的实习工艺员，入职后一直从事铝材料技术研究。十年的职业生涯，让她成长为行业内的知名工艺技术专家，荣获“第二届河南铝加工技术创新突出贡献奖”等多项荣誉。目前她作为公司绿色低碳铝产业创新研究院副院长，专门负责研究开发新工艺。

　　“只有不断探索，才能研发出更好的工艺。”刘雪梅说，这是她的人生信条。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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