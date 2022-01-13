九贤赏牡丹的千古佳话

在中国牡丹博物馆展厅里，有一组“九贤赏牡丹”的大型群雕，讲的是安乐窝“一株二十四枝”牡丹盛开时，邵雍邀请司马光等“诸公”前来观赏，主客即兴赋诗酬唱，遂成就“九贤赏牡丹”的千古佳话。

唯有牡丹真国色 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 摄

在中国牡丹博物馆展厅里，有一组“九贤赏牡丹”的大型群雕，讲的是安乐窝“一株二十四枝”牡丹盛开时，邵雍邀请司马光等“诸公”前来观赏，主客即兴赋诗酬唱，遂成就“九贤赏牡丹”的千古佳话。

北宋洛阳文化昌盛

北宋王朝，以汴京(今开封市)为首都，以洛阳为西京。当时，东都汴京是全国的政治经济中心，西京洛阳则是全国的文化中心。

名宦大儒云集西京

北宋名相赵普、吕蒙正、富弼、吕夷简、吕公著都是洛阳人，张齐贤、文彦博、王拱辰去政后宅居洛阳。欧阳修在洛阳写出《新唐书》和《新五代史》。司马光蛰居洛阳十五年，在独乐园里完成了历史巨著《资治通鉴》。

特别是元丰五年(公元1082年)，太尉兼西京留守文彦博与富弼、席汝言、王尚恭、赵丙、刘几、冯行已、楚建中、王慎言、王拱辰、张问、张焘、司马光等十三人，组成“洛阳耆英会”。他们欢聚一堂，饮酒赋诗，传为美谈。张焘《耆英会诗》云：

洛城今昔衣冠盛，韩国园林景物全。

功在三朝尊二相，数逾九老萃英贤。

当时乡社为高会，此日居留许款延。

多幸不才陪履舄，更惭七十是新年。

理学大师讲学布道

北宋时期，洛阳设有全国最高学府国子监。当时的理学大师邵雍与张载、程颢、程颐诸儒，聚集西京洛阳讲学布道，创立理学(亦名洛学)，成为社会风尚。

胡谧《伊洛书院记》碑载：“伊洛在河南，居天地之中。自周营汉都，后代或因之，或为会府，然真名胜地耳。至宋，两程夫子出于斯，祠墓在焉。夏县司马公、范阳邵子寓于斯，独乐园、安乐窝在焉。关中张子则以邵、程咸在而屡造焉。之数真儒萃处，一时斯地乃得与洙泗并称，为学道渊源之所，盖所谓西邹鲁也。”

邵雍及其安乐窝的故事

邵雍，字尧夫，其先范阳人，父古徙衡漳，又徙共城。雍年三十，游河南，葬其亲伊水上，遂为河南人。初至洛，蓬荜环堵，不芘风雨，躬樵爨以事父母。嘉祐间，王拱辰、富弼、司马光等人出资为他购买宅园，他取名“安乐窝”，在这里完成了《皇极经世》《渔樵问对》《伊川击壤集》等著作。

由此可见，北宋时期的西京洛阳，群贤萃集，衣冠鼎盛，有“学道渊源之所，盖所谓西邹鲁也”的美誉。