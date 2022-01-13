洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

九贤赏牡丹的千古佳话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.05.06 08:52

唯有牡丹真国色 洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 摄

　　在中国牡丹博物馆展厅里，有一组“九贤赏牡丹”的大型群雕，讲的是安乐窝“一株二十四枝”牡丹盛开时，邵雍邀请司马光等“诸公”前来观赏，主客即兴赋诗酬唱，遂成就“九贤赏牡丹”的千古佳话。

　　北宋洛阳文化昌盛

　　北宋王朝，以汴京(今开封市)为首都，以洛阳为西京。当时，东都汴京是全国的政治经济中心，西京洛阳则是全国的文化中心。

　　名宦大儒云集西京

　　北宋名相赵普、吕蒙正、富弼、吕夷简、吕公著都是洛阳人，张齐贤、文彦博、王拱辰去政后宅居洛阳。欧阳修在洛阳写出《新唐书》和《新五代史》。司马光蛰居洛阳十五年，在独乐园里完成了历史巨著《资治通鉴》。

　　特别是元丰五年(公元1082年)，太尉兼西京留守文彦博与富弼、席汝言、王尚恭、赵丙、刘几、冯行已、楚建中、王慎言、王拱辰、张问、张焘、司马光等十三人，组成“洛阳耆英会”。他们欢聚一堂，饮酒赋诗，传为美谈。张焘《耆英会诗》云：

　　洛城今昔衣冠盛，韩国园林景物全。

　　功在三朝尊二相，数逾九老萃英贤。

　　当时乡社为高会，此日居留许款延。

　　多幸不才陪履舄，更惭七十是新年。

　　理学大师讲学布道

　　北宋时期，洛阳设有全国最高学府国子监。当时的理学大师邵雍与张载、程颢、程颐诸儒，聚集西京洛阳讲学布道，创立理学(亦名洛学)，成为社会风尚。

　　胡谧《伊洛书院记》碑载：“伊洛在河南，居天地之中。自周营汉都，后代或因之，或为会府，然真名胜地耳。至宋，两程夫子出于斯，祠墓在焉。夏县司马公、范阳邵子寓于斯，独乐园、安乐窝在焉。关中张子则以邵、程咸在而屡造焉。之数真儒萃处，一时斯地乃得与洙泗并称，为学道渊源之所，盖所谓西邹鲁也。”

　　邵雍及其安乐窝的故事

　　邵雍，字尧夫，其先范阳人，父古徙衡漳，又徙共城。雍年三十，游河南，葬其亲伊水上，遂为河南人。初至洛，蓬荜环堵，不芘风雨，躬樵爨以事父母。嘉祐间，王拱辰、富弼、司马光等人出资为他购买宅园，他取名“安乐窝”，在这里完成了《皇极经世》《渔樵问对》《伊川击壤集》等著作。

　　由此可见，北宋时期的西京洛阳，群贤萃集，衣冠鼎盛，有“学道渊源之所，盖所谓西邹鲁也”的美誉。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于涧...
  • 洛阳首家少儿运动中心建成试运行【组...
  • 省内多地报告病例 洛阳疾控紧急提醒
  • 5月6日、9日，孟津全区公共交通停运
  • 洛阳发布疫情防控期间规范市场价格行...
  • 全员核酸检测 居民积极配合【高清图】
  • 睡莲花开别样美【组图】
  • 宜阳五岳沟村：养殖蟋蟀 生财有道
  • 洛邑古城一期续建工程加快推进
  • 66岁学轮滑，洛阳这位老人用轮滑鞋丈...
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    洛邑古城多汉服

    沁人心扉香诱人

    红尘视觉 绣球花

    吉利黄河湿地游
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605