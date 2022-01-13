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洛阳退役军人事务局：非洛阳市户籍人员提供相关材料可申领优待证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 08:50

　　近日，谢先生拨打新闻热线66778866说，他今年67岁，是一名退伍老兵，户口在三门峡灵宝，目前在洛阳常住，他想了解退伍老兵优待证是否可以异地办理。

　　5月4日，记者从市退役军人事务局了解到，目前，我市正在开展退役军人和其他优抚对象优待证申领工作，符合条件的即可申领，谢先生可以在我市申领。

　　根据要求，外地户籍在洛常住退役军人申领优待证需要提供身份证、户口簿，以及转业证或退伍证、军队离退休证、复员证等相关证明材料，我市公安部门制发的居住证、在我市缴纳2年以上社保证明材料、本人在我市房产证明其中之一；有工作单位的，由所在单位人事部门出具情况说明，无工作单位的，提供个人签署的无违法犯罪记录承诺书。

　　市退役军人事务局有关负责人介绍，如果申请人行动不便，可由其亲属到所在乡镇(街道)退役军人服务站预约上门服务，服务站会安排人员为申领人上门办理。

　　需要提醒的是，根据疫情防控要求，减少因办理优待证造成的人员聚集，优待证办理采取分批次、分地点、预约等方式进行，各乡镇(街道)办理时间以具体通知为准。如有需要，可到所在县区退役军人服务中心咨询。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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