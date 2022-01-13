记者跑腿：卫生院的充电桩为什么不向周边居民开放？

近日，市民李先生在洛阳网“百姓呼声”平台反映，在洛龙区洛宜路与学府街交叉口旁，一个卫生院内停车场设置有多个新能源汽车充电桩，却不对附近居民开放，他想了解其中原因。

卫生院停车场入口处现为发热患者入院通道

近日，市民李先生在洛阳网“百姓呼声”平台反映，在洛龙区洛宜路与学府街交叉口旁，一个卫生院内停车场设置有多个新能源汽车充电桩，却不对附近居民开放，他想了解其中原因。

李先生说，他住在洛宜路附近一个小区，家里买了新能源汽车，平时充电有些麻烦，“小区车库没法建充电桩，平时充电，我只能在软件上搜索附近的充电桩，运气好了能就近充，运气不好，要跑很远才能给车充上电”。

前段时间，李先生从洛宜路与学府街交叉口经过时发现，路边的卫生院内有多个充电桩空闲，他上前询问工作人员却被告知这是内部充电设施，不对外开放。“我市曾出台相关政策，鼓励相关单位将办公场所的充电桩向社会开放，这里为啥空闲着也不对附近居民开放呢？”他说。

五一假期，记者实地走访发现，李先生所说的是古城乡卫生院内的停车场，共有6个停车位，设置有3个充电桩。4月30日下午、5月1日下午，记者均未见有车辆在此停车充电，院门口设有升降杆，门口还有“发热哨点”等标牌。假期值班的医务人员说，卫生院的停车场和充电桩一般供院内工作人员使用，不对外开放。

5月3日，记者联系古城乡卫生院相关负责人得知，院内的充电设施是2019年前后建成的。该负责人说，在新冠肺炎疫情发生前，一些居民曾询问能否进卫生院停车场给车充电，当时为了方便附近居民充电，卫生院曾开放停车场让居民使用过一段时间，但有居民停车充电后长时间占着位置，不及时挪车，影响了患者的收治及卫生院职工停车。

“在疫情发生后，卫生院设置了发热哨点，停车场的入口处成了发热患者的入院通道。此外，卫生院还是临时的核酸采样点，为降低疫情传播风险，防止院内感染发生，我们就在停车场门口设置了升降杆，不再允许社会车辆进入。”该负责人说，医疗机构不同于其他社会场所，疫情当前，希望周边居民理解。

5月4日，记者将相关情况告知李先生，他表示理解卫生院的做法。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 文/图）