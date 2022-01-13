这两类皮炎患者突增 有门诊半天接诊200多人

五一假期结束，有人忙着上班，有人却急着上医院。这不，昨日仅半天工夫，河科大二附院皮肤科接诊的患者就有200多人，人数比平时多了近两成，且多为过敏性皮炎和虫咬性皮炎两大类。

五一假期结束，有人忙着上班，有人却急着上医院。这不，昨日仅半天工夫，河科大二附院皮肤科接诊的患者就有200多人，人数比平时多了近两成，且多为过敏性皮炎和虫咬性皮炎两大类。

专家提醒，正值春夏交替，各类皮肤问题多发，暴晒、接触花草和昆虫叮咬是主要诱因；老年人皮肤耐受力较差，是高发人群。

走访：这类患者突增，有门诊1个小时就接诊10多人

昨日下午，河科大二附院皮肤科门诊外，51岁的聂先生不停地抓挠手臂，急得来回踱步，等叫到号，马上大步冲进了诊室。

“痒痒痒……太难受了！”一坐下，聂先生就向河科大二附院皮肤科主任姚莹“大倒苦水”。原来，假期聂先生带着家人一起去树林中赏花游玩，玩得很尽兴，游玩后的第二天，他的手臂上出现了瘙痒、红色丘疹的症状。

经过检查，聂先生患的是接触性皮炎，这是一种过敏性皮炎。

“这类患者是真的多，都快成‘居家旅行必备皮肤问题’了。”姚莹说，这几天每天都有过敏性皮炎和虫咬性皮炎患者就医，密集的时候，她1个小时就接诊了10多名患者。

分析：痒痒痒，多为皮肤过敏、昆虫叮咬所致

生活中，过敏性皮炎和虫咬性皮炎其实很常见。

姚莹说，皮肤过敏，临床上叫皮肤变态反应，即人体对于外界物质不能耐受或反应性增强的疾病。春夏交替时节，除了花粉作为主要致敏原，紫外线照射等也是引发皮肤过敏的常见原因。

“聂先生患的接触性皮炎，就是皮肤接触致敏原引起了皮肤问题。”姚莹说。

“在接诊的过敏性皮炎患者中，老年人占了近1/3。”姚莹表示，对老年人来说，皮肤干燥、长期服用复方类高血压药物等，容易导致皮肤过敏，如果出现流汗后皮肤发痒、日晒后皮肤脱皮等症状，多半是出现了皮肤过敏。

夏季也是虫咬性皮炎的高发季。

姚莹介绍，虫咬性皮炎，即昆虫叮咬人体后引起的皮肤炎症反应，同时会伴有剧烈瘙痒感，常表现为红色肿胀的疙瘩，顶端常有一个小水疱。老年人、儿童及对叮咬反应较为强烈的成年人，通常会出现大片肿胀的红斑。