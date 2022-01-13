老旧小区加装电梯 居民感受“直达幸福”

对老旧小区居民，尤其是老年居民来说，没有电梯是很大的出行烦恼。为破解群众上下楼难题，近年，我市把加装电梯列入老旧小区改造计划，提升群众获得感和幸福感。加装的电梯是否运行顺畅？给老年人的生活带来了哪些变化？日前，记者走进涧西区南昌路九街坊南新区。

对老旧小区居民，尤其是老年居民来说，没有电梯是很大的出行烦恼。为破解群众上下楼难题，近年，我市把加装电梯列入老旧小区改造计划，提升群众获得感和幸福感。加装的电梯是否运行顺畅？给老年人的生活带来了哪些变化？日前，记者走进涧西区南昌路九街坊南新区。

两栋单元楼共享一部电梯

日前，记者来到涧西区南昌路九街坊南新区，在该小区2号楼2单元和4号楼2单元之间，一部带连廊的电梯让两个单元“牵手”成功。

这部电梯由钢架结构和透明玻璃幕墙组成，3组连廊分别连通两个单元的2层半、4层半和6层半。电梯位于连廊中间，南北两侧各有一个门，分别供两个单元的居民使用。2楼到7楼的住户想乘坐电梯，只需上下八九个台阶，非常方便。

南昌路九街坊南新区的住户大多是中石化洛阳工程有限公司的退休职工，年龄普遍偏大，加装电梯的意愿强烈。去年，经热心居民代表努力动员，2号楼2单元和4号楼2单元的住户达成加装电梯共识，但因空间局促，两个单元各加装一部电梯的方案实施难度较大。最终，涧西区有关部门借鉴外地先进经验，创新提出“共建共享”解决方案——采用“半层入户+双向连廊”的“共享电梯”，有效破解了空间难题。这是我市在老旧小区改造中加装的首部“共享电梯”。