高考临近，71岁老教师分享自己珍藏的高考“老物件”

近日，71岁的老读者赵留会联系记者，说自己珍藏有一张44年前的“河南省高等学校招生委员会聘请书”。

赵留会老师

进入5月，高考的脚步更近了。

近日，71岁的老教师赵留会联系记者，说自己珍藏有一张44年前的“河南省高等学校招生委员会聘请书”。一看到这张聘请书，他就想起1978年那段难忘的岁月。

无偿培训获好评，成为高考评卷老师

赵留会家住伊川县，他珍藏的“河南省高等学校招生委员会聘请书”并不大，里面写着“兹聘请赵留会同志，参加一九七八年河南省高等学校招生语文科评阅试卷工作”，落款为“河南省高等学校招生委员会”“一九七八年七月五日”。聘请书的纸张已经稍稍泛黄。

赵留会说，他之所以能成为高考评卷老师，是因为1977年的一件事。

1977年，“恢复高考”的消息犹如一声春雷，响彻中华大地，人心思学、人心向学蔚然成风，中国由此重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。

当时，26岁的赵留会在伊川平等高中任教，看到墙上“青年们要充分认识自己所负的重任，祖国在期待你们，人民在期待你们”的标语，他心潮起伏，决定办个培训班，无偿为将参加高考的考生们培训如何写记叙文、议论文等。

“培训在一个大教室内进行，参加培训的有知青、工人、农民，都是大龄考生，看他们听得津津有味，我讲得更有劲头儿了，连水都顾不上喝。”赵留会说，“1977年的这个免费培训班获得了广泛好评，也让我在1978年收到了聘请书，成为当时较年轻的评卷老师。”