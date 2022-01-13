小区“硬件”出问题 维修责任咋区分

“我家室内墙皮脱落了，是否该让物业修？”“我们小区的电梯总是坏，应该谁来修？”……近日，本网以《楼顶常年漏水，何时才能解决》为题，报道了西工区唐三小区居民张女士家中房顶漏水，向有关单位申请修理一事。报道发出后，不少市民打来电话询问。

“我家室内墙皮脱落了，是否该让物业修？”“我们小区的电梯总是坏，应该谁来修？”……近日，本网以《楼顶常年漏水，何时才能解决》为题，报道了西工区唐三小区居民张女士家中房顶漏水，向有关单位申请修理一事。报道发出后，不少市民打来电话询问。

小区哪些事情归开发商管？哪些归物业管？哪些归业主自己管？近日，记者就市民反映的一些问题采访了相关部门。

想搞清楚上述事情的“边界”，大家首先要了解，小区内的区域分为共用部位、共用设施，以及业主专有房屋面积内的室内部位、专有设施。

●共用部位、共用设施

小区的共用部位有住宅的主体承重结构部位，包括基础、内外承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶、户外墙面、门厅、楼梯间、电梯间、走廊通道、管道井等。

共用设施是指由业主共有共用的电梯、照明设施、电力设备、安全外护栏、天线、上下水管道、落水管、沟渠、池、井、消防设施、电子监控设施、避雷装置、区域围护、道路、绿地、非经营性停车场(库)、自行车棚、公益性文体设施、共用设施设备用房等。

住宅共用部位、共用设施在保修期内，因为正常使用、损耗导致损坏的，维修由开发企业承担；在保修期外，因为正常使用、损耗导致损坏的，通常小修由物业公司负责，大修需要申请使用房屋专项维修资金维修；如果是人为原因损坏的，由损害者或相关单位维修。