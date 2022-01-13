坚持免费为小区老年人理发12年，83岁的查叶老人认为“帮助老年人就是在帮助自己”；每天“斗嘴”逗101岁的母亲开心，70岁的姚彤宇说“回家能叫一声妈，感觉很幸福”……，一个个“老吾老以及人之老”的故事，打动人心，令人共情，凝聚了让老年人拥有幸福晚年的共识。

坚持免费为小区老年人理发12年，83岁的查叶老人认为“帮助老年人就是在帮助自己”；每天“斗嘴”逗101岁的母亲开心，70岁的姚彤宇说“回家能叫一声妈，感觉很幸福”……，一个个“老吾老以及人之老”的故事，打动人心，令人共情，凝聚了让老年人拥有幸福晚年的共识。

夕阳无限好，人间重晚晴。漫步街头，每5个人中，几乎就有1名银发族。如何应对快速增长的老龄化趋势及其带来的社会问题，已成为国家的人口战略议题。随着收入水平和生活质量的提高，老年人不光要活得长，还要活得充实、活得有质量。在这种情境下，适老化不是为了应对“银发潮”，被动地去“缝缝补补”，而是把积极老龄化的理念融入经济社会发展的方方面面和全过程。

“银色”不是衰老的标志，而是活力的闪耀。老年生活不是退休后渐渐与社会脱节，生活上得过且过，甚至直接“躺平”，而是生活忙碌而充实，他们倾向于体验年轻化的生活方式，也愿意尝试从未做过的事。当过狱警的宁杰退休后编写村志，留住乡愁；一拖高工高中汉退而不休，拒绝让年龄定义自己；李三运怀揣创办拓片博物馆的梦想，开启退休后的“黄金10年”……翻开全新改版的首期晚报，那些“六十而立”的故事证明，“银色”不是代表“弄潮儿”老了，而是代表即便年老仍是“弄潮儿”，社会若不作出改变，恐难以跟上老年人成长的步伐。

应该看到，有些人还没有准备好拥抱“银色浪潮”。比如，少有电影院考虑为行动不便的老年人提供无障碍坡道，逛遍家具城也难找到为特殊老人定制的特殊家具，有些住老楼的老年人仍因没有电梯“下楼难”……加快适老化，为银发族提供更多、更好的服务，需要进一步动员全社会的力量。

适老化需要社会共识与共情。期待社会各方携手，共同推进积极老龄化，加快社会公共设施建设和服务适老化，做老年人的“贴心服务员”，打造对老年人更具包容性、更加友好的社会，让“银色”更加闪耀！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）