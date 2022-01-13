兰州小伙儿精神恍惚与家人失联 警民联手助他与家人团圆

4日，得知金女士及其儿子小磊(化名)已回到兰州，西工公安分局火车站治安派出所所长尤宇曾放了心。

4日，得知金女士及其儿子小磊(化名)已回到兰州，西工公安分局火车站治安派出所所长尤宇曾放了心。前几天，小磊独自乘火车回家，中途误在洛阳下车，之后杳无音讯，民警找了一天终于找到他。

2日下午2点多，金女士拨打110报警称，其儿子在洛阳火车站走失。尤宇曾与同事杨鹏越见到金女士得知，对方是甘肃兰州人，其儿子小磊今年20岁，精神有时恍惚。4月下旬，小磊独自一人到江西南昌办事，其间手机丢失，当地派出所民警帮小磊购买了4月28日从南昌开往兰州的火车票，并给了他200元现金。

“金女士在兰州没接到人。”尤宇曾说，金女士在相关部门帮助查询下得知，小磊中途在洛阳下了车，后又购买了4月29日的火车票，不过并未乘车，金女士推断孩子还在洛阳，赶来寻找孩子，因人生地不熟，遂报警求助。

尤宇曾和同事了解情况后，一边安抚金女士，一边着手在洛阳火车站附近排查，并调取周边监控，寻找小磊的下落。经过一天寻找，他们在涧西区九都路找到小磊。原来，小磊到附近商店喝水，被热心的商店老板收留，并报警求助。

看到孩子没有大碍，金女士连连向民警说“谢谢”。随后，母子俩购买当日的火车票返回兰州。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 张国锋）