洛阳今日晴天到多云 气温17℃到29℃

今日洛阳晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右转东北风4级到5级，气温17℃到29℃。

睡莲花开别样美（摄于兴洛湖公园）

昨天，我国进入立夏节气，这是夏季的第一个节气，又称“春尽日”。我国大部分地区此后会越来越热，春季版图将从全盛转为缩减，夏季版图开始迅速向北推进。

立夏在天文学上是告别春天、迎来夏日的转折点。很多人把“立夏”和“入夏”联系起来，实际上“入夏”属于气象学范畴(如果连续5天的滑动平均气温大于等于22℃，就把第一个大于等于22℃的日期作为夏季的起始日)。

就河南来说，立夏只是“预售版”的夏天，因为从常年数据来看，河南大部分地区真正入夏要等到小满节气前后了。

立夏时节，河南的夏收作物进入生长后期，冬小麦扬花灌浆，油菜接近成熟，夏收作物年景基本定局，故有“立夏看夏”之说。

需要注意的是，春夏之交，天气多变。河南省气象台昨天16时35分发布大风蓝色预警：预计6日白天到7日白天，黄河以北和郑州、开封、许昌三地及三门峡、洛阳、平顶山三地北部部分县市将出现偏北风5级到6级，阵风8级，局地阵风9级到10级。请注意防范。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受地面冷空气影响，我市风力逐渐增大，7日到8日最高气温明显下降。预计：今天，晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右转东北风4级到5级，气温17℃到29℃；明天，多云，东北风4级到5级，气温16℃到23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博/文 首席记者 李卫超/图）