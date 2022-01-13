洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今日晴天到多云 气温17℃到29℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.05.06 08:16
睡莲花开别样美（摄于兴洛湖公园）

　　昨天，我国进入立夏节气，这是夏季的第一个节气，又称“春尽日”。我国大部分地区此后会越来越热，春季版图将从全盛转为缩减，夏季版图开始迅速向北推进。

　　立夏在天文学上是告别春天、迎来夏日的转折点。很多人把“立夏”和“入夏”联系起来，实际上“入夏”属于气象学范畴(如果连续5天的滑动平均气温大于等于22℃，就把第一个大于等于22℃的日期作为夏季的起始日)。

　　就河南来说，立夏只是“预售版”的夏天，因为从常年数据来看，河南大部分地区真正入夏要等到小满节气前后了。

　　立夏时节，河南的夏收作物进入生长后期，冬小麦扬花灌浆，油菜接近成熟，夏收作物年景基本定局，故有“立夏看夏”之说。

　　需要注意的是，春夏之交，天气多变。河南省气象台昨天16时35分发布大风蓝色预警：预计6日白天到7日白天，黄河以北和郑州、开封、许昌三地及三门峡、洛阳、平顶山三地北部部分县市将出现偏北风5级到6级，阵风8级，局地阵风9级到10级。请注意防范。

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受地面冷空气影响，我市风力逐渐增大，7日到8日最高气温明显下降。预计：今天，晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏南风3级左右转东北风4级到5级，气温17℃到29℃；明天，多云，东北风4级到5级，气温16℃到23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博/文 首席记者 李卫超/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
    百篇故事引人入胜 两处景点感悟先贤
        24日下午，在洛龙区相公庄村吕蒙正寒窑遗址前，吕献亭老人随口就背诵出千古名篇《寒窑赋》。
  • ·历史悠久西山头 田园风光美如画
  • ·读读曹凤甲，半日游白沙
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于涧...
  • 洛阳首家少儿运动中心建成试运行【组...
  • 省内多地报告病例 洛阳疾控紧急提醒
  • 5月6日、9日，孟津全区公共交通停运
  • 洛阳发布疫情防控期间规范市场价格行...
  • 全员核酸检测 居民积极配合【高清图】
  • 睡莲花开别样美【组图】
  • 宜阳五岳沟村：养殖蟋蟀 生财有道
  • 洛邑古城一期续建工程加快推进
  • 66岁学轮滑，洛阳这位老人用轮滑鞋丈...
    		•
    百姓呼声
    2021年通过年检的市直民办学校有这些
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    洛邑古城多汉服

    沁人心扉香诱人

    红尘视觉 绣球花

    吉利黄河湿地游
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605