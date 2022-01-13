洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部关于涧西区等5个城市区全员核酸检测结果的通告

按照省新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我市于5月5日对涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城市区开展了全员核酸检测。在广大市民的积极支持配合下，5个城市区本轮次全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

按照省新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我市于5月5日对涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城市区开展了全员核酸检测。在广大市民的积极支持配合下，5个城市区本轮次全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。

当前，疫情防控形势依然严峻复杂，请广大市民自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。

衷心感谢广大市民的理解、支持和配合！

2022年5月6日