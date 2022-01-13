截至5日21时30分，洛阳5个城市区已检出1228560人份，均为阴性

5日晚间，记者从洛阳市卫健委获悉，5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测，共设置核酸采样点1942个，设置采样台4990个，出动采样工作人员7144人。截至当日17时，共采样2202519人份。截至当日21时30分，已检出1228560人份，结果均为阴性。
5日晚间，记者从洛阳市卫健委获悉，5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测，共设置核酸采样点1942个，设置采样台4990个，出动采样工作人员7144人。截至当日17时，共采样2202519人份。截至当日21时30分，已检出1228560人份，结果均为阴性。
5日晚间，记者从洛阳市卫健委获悉，5日，洛阳市5个城市区开展全员核酸检测，共设置核酸采样点1942个，设置采样台4990个，出动采样工作人员7144人。截至当日17时，共采样2202519人份。截至当日21时30分，已检出1228560人份，结果均为阴性。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）
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