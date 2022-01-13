洛阳首部青年主题城市宣传片获赞无数

洛阳市委网信办策划制作的洛阳市首部青年主题城市宣传片《洛阳We are young》,于5月4日青年节当天在人民网河南频道抖音号、网信河南官方微博、大河报官方微博及视频号、河南共青团视频号、洛阳网B站官方账号等多个媒体平台发布，充分展现充满青春活力与奋斗力量的洛阳形象，为洛阳青年友好型城市建设注入了更多青春力量。

洛阳市委网信办策划制作的洛阳市首部青年主题城市宣传片《洛阳We are young》,于5月4日青年节当天在人民网河南频道抖音号、网信河南官方微博、大河报官方微博及视频号、河南共青团视频号、洛阳网B站官方账号等多个媒体平台发布，充分展现充满青春活力与奋斗力量的洛阳形象，为洛阳青年友好型城市建设注入了更多青春力量。

“心里有火，眼里有光，做自己的太阳。”热情执着、勇敢善良的青年是重振洛阳辉煌的奔腾后浪。该宣传片制作历时2个多月，从城市风貌、人文历史、基础设施、企业发展以及政策保障等方面着手，用视频语言来记录古都洛阳的多样形象。该宣传片还采访拍摄了洛阳本地五十余位各行各业具有代表性的青年，包括网络作家、独立音乐人、文物修复师、工程师、设计师、漫画家等，通过他们的视角来进一步展现多元化的洛阳形象。在宣传片中，二里头、丽景门、定鼎门等地标性建筑巍然而立，见证着洛阳千年的古都历史，展现着洛阳深沉而厚重的文化底蕴，各行各业的优秀青年工作者，恣意又自在的追梦之旅展现着洛阳朝气蓬勃的一面。

“年轻的洛阳，一座充满魅力的青春之城”“据说洛阳有针对青年人的一系列照顾政策，毕业答辩一过就去瞅瞅机会”……该宣传片上线后，引发众多网友关注，不少青年纷纷点赞、留言，对洛阳的变化和发展充满期待，还有青年表示想要来到洛阳工作、生活。

“青年因城市而聚，城市因青年而兴。”青年是一座城市蓬勃发展的动力和源泉。洛阳市委网信办有关负责人表示，将进一步加大青年友好型城市建设工作宣传力度，让更多青年了解洛阳、来到洛阳、扎根洛阳，为重振洛阳辉煌贡献青春力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 杨柳）