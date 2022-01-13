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徐衣显督导调研疫情防控工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.05 20:56

徐衣显在督导调研疫情防控工作时强调
堵漏补短防输入提升疫情防控工作质效
强基固本守底线保障人民生命健康安全

　　5日上午，市长徐衣显深入方舱医院建设现场、高速公路卡点、集中隔离点等督导调研疫情防控工作，强调要认真落实中央、省部署要求，压实责任，筑牢防线，补短板、堵漏洞，严防疫情输入，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线，全力守护人民群众生命健康安全。

　　位于伊滨区的洛阳方舱医院正加紧建设，主要备用于收治无症状感染者和轻型确诊病例。徐衣显深入施工现场，实地察看建设进度，详细了解功能分区、通道设置、救治单元和医护人员预置配备等情况，就完善设施、优化布局、闭环管理等关键环节提出要求。他强调，目前疫情防控形势依然严峻复杂，方舱医院是防患未然的重要应急保障工程，要坚持“宁可备而不用、不可用而无备”的原则，在确保安全和质量的前提下，加快建设，优化布局，规范流程，确保如期交付，实现随启随用，全面提升疫情防控救治能力。

　　在二广高速伊滨站，徐衣显仔细询问通行流量、“两码一证”查验、核酸检测等情况，强调入洛货车报备和核酸检测等环节要紧密衔接，既要全面排查、逢车必查、不漏一人，高标准守好交通卡口防线，又要落实国家、省、市保通保畅措施，提高货车入豫报备系统知晓率、报备率，高质量服务促进产业链供应链稳定，做到疫断其路、货畅其流。夏季天气炎热，徐衣显十分关心一线值勤防控人员，现场询问力量配备、倒班轮休等情况，叮嘱有关部门要做好解暑降温等后勤服务保障，加快卡口标准化固定用房建设，就地改造、急用先建，尽快建成投用。

　　在洛龙区某集中隔离点，徐衣显认真检查防控措施落实情况，向工作人员详细了解“三区两通道”、物资保障、环境消杀等情况，强调要严之又严、细之又细抓好集中隔离点防控，全过程、无接触闭环管理，避免交叉感染，确保集中隔离群众安全健康。

　　徐衣显还前往伊滨区庞村镇乡贤创新创业园、洛阳科飞亚家具有限公司、洛阳三威办公机具有限公司，实地调研钢制家具产业园建设，强调要坚持创新引领，瞄准绿色化、智能化、个性化发展方向，加快传统产业向风口产业转型升级，延链补链强链，培育产业联盟，壮大产业集群。

　　张玉杰、贺敏参加有关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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