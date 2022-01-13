省内多地报告病例 洛阳疾控紧急提醒

5月1日以来，省内多地报告新冠病毒感染者，且郑州本轮疫情已波及许昌、商丘、周口等地，疫情防控形势复杂严峻。节后返岗工作之际，洛阳市疾控中心专家接受记者专访，结合相关案例再发提醒。

5月1日以来，省内多地报告新冠病毒感染者，且郑州本轮疫情已波及许昌、商丘、周口等地，疫情防控形势复杂严峻。节后返岗工作之际，洛阳市疾控中心专家接受记者专访，结合相关案例再发提醒。

5月3日0时-4日16时，许昌市报告新冠病毒感染者9例。通报显示，感染者2-感染者7以及感染者9都是感染者1的密切接触者。而流调显示，感染者1为商业服务人员，曾在五一假期前多次自驾到郑州进购服装，从郑返许后直接回经营场所工作。4月28日核酸检测，29日再次入郑后返许，直到5月2日就诊时检测筛查出阳性。截至5月5日8时，许昌市本轮疫情共报告本土确诊病例12例、无症状感染者3例，均与郑州疫情关联。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，一次次案例表明，当前疫情防控形势严峻，凡是有市域外旅居史人员返回后，除了做好报备及核酸检测，还要做好健康监测，最后一次核酸检测结果未出之前，非必要不外出。以当前从郑州入洛为例，在抵达洛阳完成3天2检结果出具之前，非必要不外出，尤其是不到人员密集场所。

那持有24小时内核酸阴性证明，当天到市域外出行再返回，就不用再做核酸检测吗？朱鑫说，这是极为错误的认识，且存在极高隐患。仍以来返洛为例，入洛前所做的核酸检测是证明入洛前检测时的健康状态，而入洛后做好核酸检测及健康监测、管控，是为了排除入洛过程中的感染风险，方便及早发现疫情或快速阻断疫情传播。所以，持核酸证明出洛阳，再回来后仍要做好核酸检测及必要的健康监测。

为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒：

一、有市外旅居史人员，在抵洛前务必做好主动报备

近14天内有中高风险区及所在地市旅居史的来(返)洛人员，与公布的阳性病例行程轨迹有交集的、同时空伴随人员，以及健康码为红码或者黄码的人员，尤其当前许昌、濮阳等地疫情外溢风险较大，上述地来洛人员要立即向所在社区(村)、单位报备，并配合做好隔离医学观察或健康监测等疫情防控措施。入洛后核酸检测结果出具之前，务必做好健康监测，减少非必要外出，尤其是不到人员密集场所。

二、减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区

关注官方发布的疫情信息和中高风险地区变化信息，减少非必要出行，尤其不前往中高风险地区以及发生本土疫情的地区。

三、戴口罩，不去人员密集场所，加强自我防护

保持正确佩戴口罩、勤洗手、常通风、不握手、不扎堆、不聚会，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。进入公共场所时，配合做好戴口罩、验码测温、两米线等防控措施。

四、及时接种疫苗，做好健康监测

及时接种疫苗，时刻关注个人和家人身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，并主动告知旅居史、接触史，途中避免乘坐公共交通工具。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）