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乘利好政策“东风” 洛阳房地产市场回暖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.05 19:36

　　政策“东风”已至，楼市或迎“回暖潮”。4月29日，《洛阳市促进房地产市场持续平稳健康发展的若干措施》(以下简称“楼市新政”)发布，5月1日正式实施，着力保障群众住房需求，以“稳地价、稳房价、稳预期”为目标，实现房地产市场良性循环和健康发展。

　　受“楼市新政”影响，各房地产企业销售签约数量均有不同程度上升。据商品房网签系统数据显示，今年“五一”假期，洛阳城市区(不含孟津区、偃师区)商品房合同网签525套，相比去年“五一”假期同比增长1%，比去年国庆节假期7天销售量多3.9%，比今年春节假期7天多7.1%，比今年清明假期3天多144.2%，房地产市场出现一定程度回暖，据业内人士分析，预计接下来数月将持续升温。

　　纵观房地产市场，品牌房企、流量楼盘较集中、发展前景突出的区域呈现明显放量态势，受到购房者广泛青睐。以洛北板块为例，板块内代表楼盘反馈，“五一”假期期间，营销中心到访及成交量有明显提升。

　　其中，碧桂园·凤凰湾、保利·堂悦、旭辉·洛阳天际、建业·定鼎府、凯瑞·国宝红瞰、碧桂园·天悦等在售楼盘，“五一”假期到访量普遍较平日翻番；碧桂园·凤凰湾、碧桂园·天悦、保利·堂悦等楼盘到访量均约四五百组，楼盘成交量也有明显提升，普遍达到平日两倍以上；建业·定鼎府、旭辉·洛阳天际、凯瑞·国宝红瞰等楼盘，“五一”假期成交房源均接近20套。

　　针对此现象，身处“一线”的楼盘营销人普遍认为，新政是“加速器”，多措并举，激活了不少潜在的消费客群，预计五六月份，洛阳房地产市场将迎来持续健康有序发展态势，吸引更多购房者轻松置业安家。（洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸）（本文图片均为资料图片）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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