异地驾驶证即将到期，能否在洛阳换证？详细解答来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人驾驶证即将到期，目前在洛阳工作，但驾驶证的核发机关不在洛阳，请问是否可以在洛阳换证？如果可以，需要准备什么资料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人驾驶证即将到期，目前在洛阳工作，但驾驶证的核发机关不在洛阳，请问是否可以在洛阳换证？如果可以，需要准备什么资料？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：本人驾驶证即将到期，目前在洛阳工作，但驾驶证的核发机关不在洛阳，请问是否可以在洛阳换证？如果可以，需要准备什么资料？
市公安局回复：异地驾驶证在超过有效期一年以内期满换证业务可以在洛阳办理，可持身份证、驾驶证、近期一寸白底彩色照片，到就近的交管部门(各区车管中队、各县车管所)进行体检转入换证。异地驾驶证在洛阳办理转入期满换证以后，驾驶证的核发机关将变为洛阳市交通警察支队。也可在离家就近的车管部门办理体检，合格后在12123APP上向原发证机关申请期满换证业务。由原发证机关将驾驶证邮寄到您的联系地址。驾驶证超过有效期的，禁止使用。如超过有效期在一年以上的需回原发证机关参加恢复驾驶资格考试，考试合格后进行期满换证业务。详情可咨询驾管所档案科(0379-64389837)。
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