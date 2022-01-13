宜阳：万余名志愿者助力核酸检测工作

5月5日，宜阳县开展全员核酸检测，一大早，在该县各社区的集中采样点，居民们早已排起了长队，有序按照两米线标识排队，等待核酸采样。在各个核酸检测点，总能看到身穿红马甲志愿者忙碌的身影，这是党员职工到社区报到，服务社区建设、服务社区居民群众的“双报到、双服务”的具体体现。

5月5日，宜阳县开展全员核酸检测，一大早，在该县各社区的集中采样点，居民们早已排起了长队，有序按照两米线标识排队，等待核酸采样。在各个核酸检测点，总能看到身穿红马甲志愿者忙碌的身影，这是党员职工到社区报到，服务社区建设、服务社区居民群众的“双报到、双服务”的具体体现。

在该县的各个核酸检测点，志愿者搭建遮阳棚，帮助群众信息采集，维护现场秩序，核酸检测有条不紊地进行，对于不会用手机的老人还有专门的志愿者帮他们操作登记，对于那些坐轮椅行动不便的老人，志愿者们开通绿色通道，细致入微地帮助他们进行核酸检测。

据了解，自接到上级通知后，该县迅速安排志愿者在各乡镇、社区核酸采样点开展志愿服务工作，协助医务人员维护现场秩序，并为群众解答核酸检测相关问题，助力宜阳县疫情防控工作。

此次核酸检测中，该县各文明单位、文明村镇持续发挥党建引领、战斗堡垒作用，党员发挥先锋模范作用，带动群众广泛参与，织密疫情联防联控网络。据统计，宜阳县共组织志愿者10000余人，他们奔走在各个村、社区的防疫一线，默默坚守，以点滴微光聚拢防疫的屏障，守护全县每一位居民的生命健康。(李炳辉 樊明)⑧