洛阳这对夫妻齐上阵 舍“小家”守“大家”

“请大家戴好口罩，有序排队，保持一米距离……”5日9时许，在洛阳市洛龙区龙兴小区核酸检测采样现场，洛龙区古城街道办事处工作人员马娟忙着维持秩序。

“请大家戴好口罩，有序排队，保持一米距离……”5日9时许，在洛阳市洛龙区龙兴小区核酸检测采样现场，洛龙区古城街道办事处工作人员马娟忙着维持秩序。

当日，马娟下沉到龙兴小区，参与核酸检测志愿服务工作，主要负责核酸检测点的秩序维护、解答咨询、居民信息统计等，工作琐碎而忙碌。上岗不到两个小时，马娟已经喊得口干舌燥，汗水顺着脸颊流了下来。

同一时刻，马娟的丈夫彭少辉也在另一处核酸检测现场忙碌着。彭少辉是洛龙区安乐镇安东社区党总支书记，5日5时30分，他就早早地来到社区，再次跟工作人员确认细节，查看有无遗漏之处，做好核酸检测前的各项准备工作。

询问工作人员是否有需求，帮物业维持排队秩序，替换年纪大的志愿者进行统计工作……社区核酸检测工作开始后，彭少辉又在各个检测点前奔忙，确保各项工作有条不紊地进行。对于社区书记来说，核酸检测只是当天的一项工作。在核酸检测现场保障的彭少辉，电话铃声总是一再响起，常常是一边打电话，一边维持秩序、解决现场问题。

记者了解到，彭少辉和马娟的女儿只有6岁，由于两人都在核酸检测现场忙碌，便把孩子暂时送到了亲戚家。“‘小家’只能暂时放一放，只有守护了‘大家’，才有我们平安的‘小家’。”马娟说。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 高亚辉 文/图)