洛阳发布疫情防控期间规范市场价格行为通告

5日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向全市各有关经营者、单位发布关于疫情防控期间规范市场价格行为维护市场秩序的通告，进一步规范市场价格行为，维护全市生活物资和防疫物资市场价格秩序稳定，保护消费者和经营者合法权益。

5日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向全市各有关经营者、单位发布关于疫情防控期间规范市场价格行为维护市场秩序的通告，进一步规范市场价格行为，维护全市生活物资和防疫物资市场价格秩序稳定，保护消费者和经营者合法权益。

遵守价格法律法规。严格遵守《中华人民共和国价格法》《河南省价格监督检查条例》《价格违法行为行政处罚规定》《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》，增强社会责任感，规范价格行为，稳定价格秩序。

坚持合法守信经营。严格遵循公平、合法、诚实信用的原则，准确记录与核定生产经营成本，为消费者提供价格合理的商品和服务，不扰乱正常的市场价格秩序。

规范市场价格行为。加强价格自律管理，在经营活动中自觉做到不串通涨价、不囤积居奇、不哄抬价格、不价格欺诈，不做违反价格法律法规的其他行为。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，目前洛阳重要民生商品供应充足、价格平稳，请消费者理性消费、有序采购，避免过量囤积、造成浪费。

该负责人表示，疫情防控期间，全市各级市场监管部门将加强市场价格监管，对价格违法行为坚决依法从严从重从快查处，依据《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》等，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，最高可处500万元的罚款；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照；影响恶劣的，予以公开曝光；严重扰乱市场秩序，构成犯罪的，移交公安机关，依法追究刑事责任。市民如果发现上述违法行为，可及时拨打12315热线举报，市场监管部门将依法查处。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔)