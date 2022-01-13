昨天是五四青年节，许多地方为满十八岁的孩子们举行成人仪式。其实，古人也有自己的“青年节”，也要举行成人礼。

昨天是五四青年节，许多地方为满十八岁的孩子们举行成人仪式。其实，古人也有自己的“青年节”，也要举行成人礼。

古时男子的成人礼称“冠礼”，因为，在古代，“冠”是成年男子身份的象征，没有行过冠礼的少年是不允许戴冠的。

冠礼一般20岁时举行。在加冠礼举行前，加冠者的父亲要找一位德高望重的长辈当主宾，为自己的儿子加冠。

加冠当天，要准备三种不同的冠和相应的衣服。

三次加冠之后，主宾要给加冠者赐“字”。如孔丘字仲尼，司马迁字子长，李白字太白。

举行“冠礼”后，标志着男子正式成年，享有了成人的权利，有了做官的资格，可以参加大型家族活动如祭祀等，同时，需要承担起成人对家庭和社会的责任。

女孩的成人礼叫笄(音同机)礼。行笄礼时，女孩将改变幼年的发式，将头发绾成一个髻，并以发簪固定。

自周代起，规定女子在订婚(许嫁)以后出嫁之前行笄礼，一般在十五岁举行，如果一直未许人，则年至二十也行笄礼。

主持笄礼的是女性家长，邀请的来宾也都是女宾。在特邀女宾为女子加笄后，意味着她正式成年，可以谈婚论嫁了。

河洛地区是中国礼仪文化的发源地，周代就有关于成人礼的记载。

周武王去世时，周成王尚在襁褓之中，虽然继承了王位，但得由周公摄政，直到周成王举行成人礼后，周公才归政于周成王。

还有东周时期的太子晋。太子晋，为周灵王太子，生于洛邑。太子晋举行成年礼后，叔誉、师旷见太子晋，都对太子晋给予了成人的尊重与礼敬。

东汉时，光武帝刘秀到汝南视察，看到周防“尤能诵读”，想任命他为守丞，却因周防年幼尚未行冠礼而作罢。

成人礼只是一个仪式，要真正成熟起来，还需要多加历练。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）